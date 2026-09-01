Despiden a exsecretaria particular de Carlos Manzo tras pedir investigar a Grecia Quiroz: ‘Decidí no callar’

Yesenia Méndez fue detenida en enero de este año en el marco de las investigaciones por el asesinato del alcalde de Uruapan.

Yesenia Méndez Rodríguez, exsecretaria particular de Carlos Manzo, denunció que fue despedida del Ayuntamiento de Uruapan, Michoacán, después de acudir ante la Fiscalía para ampliar su declaración.

En una publicación en Facebook, Méndez Rodríguez afirmó que su salida ocurrió después de que solicitó investigar la relación laboral y personal entre el exdirector de Relaciones Públicas y Protocolo, Samuel García Rivero —actualmente vinculado a proceso por el asesinato de Carlos Manzo—, y la actual alcaldesa, Grecia Quiroz García.

“Mi despido no borrará mi derecho a decir la verdad”, escribió Méndez Rodríguez en su mensaje en el que aseguró que la Secretaría de Administración del Ayuntamiento le notificó verbalmente su separación del cargo.

La exfuncionaria sostuvo que la decisión vulnera sus derechos laborales, al señalar que ingresó a la administración municipal en 2017 y que cuenta con una plaza de base desde 2021.

“No puedo dejar de señalar que este despido ocurre después de que decidí ejercer mi derecho a decir lo que sé y a ampliar mi declaración ante la Fiscalía, en relación con mi vínculo laboral con el C. Samuel García Rivero, y solicitar que se esclarezcan las circunstancias de su relación, tanto laboral como personal, con la actual Presidenta Municipal, Grecia Quiroz García.”, señaló.

Aclaró que sus señalamientos ante la autoridad no representan una acusación definitiva, sino una solicitud para que los hechos sean investigados y esclarecidos conforme a derecho.

Yesenia Méndez Rodríguez denunció su despido del Ayuntamiento de Uruapan tras ampliar su declaración ante la Fiscalía. (FB Yesenia Méndez Rodríguez)

¿Qué dijo Yesenia Méndez sobre Grecia Quiroz y Samuel García Rivero?

En su publicación, la exfuncionaria pidió que se investigue por qué después de que Grecia Quiroz asumió la Presidencia Municipal de Uruapan, Samuel García Rivero volvió a ocupar un cargo dentro del Ayuntamiento como director de Protocolo.

También cuestionó las condiciones laborales que, según afirmó, recibió García Rivero, entre ellas un salario de 70 mil pesos mensuales, cantidad que, dijo, consta en recibos de nómina y que lo colocó entre los funcionarios municipales con mayor remuneración.

“Todo esto puede y debe ser esclarecido con documentos y por las autoridades correspondientes, no mediante discursos ni descalificaciones”, aseveró.

Méndez Rodríguez también cuestionó públicamente a la administración de Grecia Quiroz sobre las causas de su despido y si este tiene un trasfondo político.

“¿Ya no se tolera la crítica? ¿Ya no se toleran los señalamientos cuando están dirigidos a quienes ejercen el poder?”, planteó.

“¿Dónde está el legado de Carlos Manzo?”, cuestiona

La exfuncionaria recordó el legado político del fallecido alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, y cuestionó si la actual administración está reproduciendo prácticas contra las que, afirmó, se había luchado.

“¿Dónde está el legado de Carlos Manzo que tanto se pronuncia?”, preguntó en su publicación.

Méndez Rodríguez sostuvo que la investigación relacionada con el asesinato de Manzo debe resolverse mediante pruebas y no a través de confrontaciones públicas. También rechazó que sus señalamientos impliquen una condena contra alguna persona y pidió que sean las autoridades las que deslinden responsabilidades.

“No estoy condenando a nadie. Estoy exigiendo que la autoridad determine la verdad”, escribió.

La exsecretaria particular de Carlos Manzo añadió que dentro de la administración municipal existen personas que conocen las circunstancias que hoy se discuten, pero que algunas guardan silencio por miedo o conveniencia.

“Yo decidí no callar”, afirmó.

Finalmente, Méndez Rodríguez sostuvo que su despido no le impedirá continuar con sus señalamientos ni comparecer ante las autoridades para que los hechos sean esclarecidos.

“Porque perder un puesto de trabajo puede ser una represalia. Perder el derecho a decir la verdad sería permitir que el miedo nos gobierne... Yo seguiré dando la cara... Nos veremos en los tribunales… y en la Fiscalía”, concluyó.

¿Por qué detuvieron a la exsecretaria de Carlos Manzo?

Yesenia Méndez Rodríguez ingresó al gabinete de Carlos Manzo en septiembre de 2024 como su secretaria particular y continuó en ese puesto durante la administración encabezada posteriormente por Grecia Quiroz, quien asumió la Presidencia Municipal tras el asesinato de su esposo.

El 8 de enero de 2026, elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en coordinación con la Fiscalía de Michoacán, la detuvieron en el despacho de Grecia Quiroz. Posteriormente fue puesta a disposición de la Unidad de Investigación y Persecución al Narcomenudeo de la Fiscalía estatal.

Aunque inicialmente apareció registrada como detenida en el Registro Nacional de Detenciones, posteriormente la Fiscalía de Michoacán informó que había sido requerida para rendir declaración y que quedó en libertad tras comparecer ante el Ministerio Público.

En ese momento, la Fiscalía había informado durante una audiencia relacionada con el caso de Carlos Manzo sobre la posible participación de una persona cercana al alcalde, quien presuntamente habría proporcionado información sobre sus movimientos la noche del 1 de noviembre.

De acuerdo con la información difundida entonces, Yesenia Méndez fue llamada a declarar, al igual que Samuel García Rivero, sobre las actividades que realizaron antes, durante y después del homicidio del exalcalde de Uruapan.