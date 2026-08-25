Hermano de Carlos Manzo acusa a Grecia Quiroz de no entregar celulares de su esposo: ‘Tenían amenazas’

Juan Manzo reveló que conoció a Samuel 'N' en el funeral de Carlos y le pareció extraño su comportamiento.

Juan Manzo aseguró que en los teléfonos celulares de Carlos Manzo hay evidencias de los grupos criminales que lo tenían amenazado y cuestionó que Grecia Quiroz no quiera entregar los equipos para incorporarlos a la investigación.

“Él me mostró, tres semanas antes del atentado, una serie de bandas delictivas que querían atentar contra su vida y eso me lo enseñó a partir de sus celulares. Seguramente tenía amenazas que le habían enviado”, dijo en entrevista con Juan Pablo Pérez Díaz.

El hermano de Carlos Manzo calificó como ‘preocupante’ la conducta de Grecia Quiroz por no proporcionar los teléfonos celulares y también cuestionó el nombramiento de Samuel ‘N’ como director de protocolo de Uruapan luego de asumir la presidencia municipal. Samuel ‘N’ fue señalado por ser presunto informante del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

“Las dudas siguen ahí, pero son por Grecia, no por los demás. Se presentó a declarar la secretaria particular de Carlos Manzo donde nos afirma que Carlos ya le había pedido una renuncia a este personaje dos meses antes”, añadió.

Sin embargo, tras el asesinato de Carlos Manzo, Grecia Quiroz lo nombró como director de protocolo del municipio y además le subió el sueldo para que ganara hasta 70 mil pesos.

¿Quién es Samuel ‘N’, funcionario de Uruapan relacionado con la muerte de Carlos Manzo?

“La indicación fue que le consiguieran un espacio porque era amigo de Grecia, pero a la muerte de Carlos ellos tenían el control del ayuntamiento junto con Grecia Quiroz”, agregó el hermano de Carlos Manzo quien dijo que todas esas inconsistencias no han sido atendidas por la Fiscalía de Michoacán.

En otras ocasiones, Juan Manzo reveló que conoció a Samuel ‘N’ en el funeral de su hermano y dijo que desde entonces le llamó la atención su comportamiento.

Samuel ‘N’ fue detenido en enero por presuntamente dar información al CJNG sobre el exalcalde de Uruapan a cambio de cocaína. De esta forma, fue identificado como uno de los presuntos informantes del grupo criminal.

“Se pudo comprobar que hubo información filtrada desde un chat de funcionarios del gabinete municipal, donde se compartieron datos sobre la convocatoria al evento y algunos temas específicos de ese día”, detalló el también cuñado de Grecia Quiroz en entrevista con Ciro Gómez Leyva.

Por eso, su participación en el asesinato de Carlos Manzo fue clave, ya que informaba a la célula del CJNG —comandada por Jorge Armando ‘N’, conocido como ‘El Licenciado’—, cada movimiento del entonces alcalde de Uruapan.

¿Qué dijo la secretaria particular de Carlos Manzo sobre Samuel ‘N’?

Samuel ‘N’ ya no era parte del Ayuntamiento de Uruapan cuando sucedió el crimen; no obstante, tuvo acceso a la agenda privada del exalcalde y posteriormente fue reingresado a la administración de Grecia Quiroz con un salario de 70 mil pesos, dijo la secretaria particular de Carlos Manzo, Yessenia Méndez.

La exfuncionaria amplió su declaración ante la Fiscalía General del Estado. Méndez dijo en encuentro con medios de comunicación que dos meses antes del homicidio, ella le había solicitado a Samuel ‘N’ la renuncia, ya que era del dominio público su problema de adicciones y malos tratos con miembros del equipo, así como hacia los ciudadanos.

El problema con Samuel ‘N’ eran sus adicciones, señaló la secretaria particular de Carlos Manzo y aseguró que tanto el exalcalde como Grecia Quiroz y el coronel Jiménez estaban al tanto de su problema, pero había quien lo defendía y protegía.

“Todos sabíamos de las adicciones de Samuel. Todos, incluyendo el presidente Carlos Manzo. Pero había alguien dentro del Ayuntamiento que lo protegía…”, añadió.

*Con información de Quadratín