Farath Coronel grabó una balacera en vivo: Así sobrevivió al ataque que sufrió sobre Viaducto en 2022

Cuando fue atacado sobre avenida Viaducto en 2022, Farath Coronel aseguró que su escolta repelió el ataque de las personas que los interceptaron. [Fotografía. Cuartoscuro, ChatGPT]

Cuatro años antes de ser asesinado en su domicilio de Cuautitlán Izcalli, Farath Coronel vivió un ataque armado mientras circulaba por Viaducto Río de la Piedad, en la Ciudad de México. El episodio quedó parcialmente registrado por el propio vidente y colaborador del programa Hoy, quien en ese momento realizaba una transmisión en vivo.

El ataque ocurrió el 2 de agosto de 2022, cuando ‘La Diabla’, como también era conocido el conductor de televisión, viajaba rumbo a una estación de radio. Durante el trayecto, una camioneta blanca comenzó a cerrarle el paso. La situación escaló hasta que se escucharon varias detonaciones y el escolta que acompañaba a Coronel respondió con su arma.

El episodio cobra relevancia tras el asesinato de Farath Coronel, ocurrido la mañana de este viernes 4 de septiembre. El vidente fue localizado sin vida y con lesiones provocadas por arma de fuego en su domicilio, ubicado en la colonia Bosques del Lago, en Cuautitlán Izcalli, Estado de México.

¿Cómo fue el ataque a Farath Coronel sobre Viaducto en 2022?

Farath Coronel se encontraba a bordo de su camioneta sobre Viaducto, en la zona del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, cuando comenzó el ataque. El vidente se dirigía a las instalaciones de la estación EXA FM, acompañado por su asistente y su escolta, a quien identificaba como ‘El Mayor’.

Al momento del ataque, ‘La Diabla’ Coronel realizaba una transmisión en vivo en Facebook y conversaba con sus seguidores, sin percatarse de que una camioneta circulaba detrás de ellos.

“Iba el Mayor de escolta, yo iba sentado y atrás iba mi asistente. Cuando veo que la camioneta se mete, nos cierra el camino para salirnos en una desviación, el Mayor lo que hace es prender la patrulla de mi camioneta, el Mayor prende la torreta y la camioneta se sigue cerrando”, relató.

El vidente aseguró que alcanzó a observar a dos personas vestidas con camisas azules que tenían una bandera de México, característica que lo llevó a preguntar a su equipo de seguridad si se trataba de agentes judiciales.

La transmisión continuó mientras la vagoneta se acercaba. En determinado momento se escuchó una primera detonación. Coronel reaccionó al ruido, pero continuó hablando con sus seguidores hasta que, segundos después, la situación se intensificó.

“Iban dos personas con una camisa azul, con una bandera de México grabada, por eso pregunté si eran judiciales. Entonces, agarra el Mayor, yo veo que se acerca la camioneta, cierro los ojos, veo lo que me va a ocurrir, agarro y me acuesto”, señaló.

Ante las nuevas detonaciones, Farath preguntó: “¿Qué pasa, Mayor?”. Después, se recostó sobre el asiento para protegerse y poco después terminó la transmisión.

De acuerdo con el relato que ofreció tras el ataque, ‘El Mayor’ repelió la agresión con tres disparos contra la camioneta blanca y uno de los impactos alcanzó una de sus llantas.

Farath Coronel y sus acompañantes consiguieron escapar sin lesiones y llegaron hasta la radiodifusora. Posteriormente, el vidente reapareció en sus redes sociales para informar que estaba a salvo, aunque reconoció que permanecía afectado por lo sucedido.

“Gracias a Dios los escoltas respondieron de manera favorable y estoy bien. No voy a llegar a sentarme en mi cuarto a llorar; sí traigo los nervios de punta, pero tengo que trabajar”, comentó.

¿Qué se sabe del asesinato de Farath Coronel en Cuautitlán Izcalli?

Farath Coronel fue asesinado durante las primeras horas de este viernes 4 de septiembre dentro de su casa, ubicada en la colonia Bosques del Lago, en Cuautitlán Izcalli. La Policía Municipal acudió al domicilio tras recibir un reporte sobre una persona aparentemente lesionada por disparos.

Al llegar al lugar, los servicios de emergencia confirmaron que el hombre, de 41 años, ya no contaba con signos vitales.

Los primeros reportes indican que su hermana intentó comunicarse con él en diferentes ocasiones y, al no recibir respuesta, acudió al inmueble, donde encontró a Farath dentro de una de las habitaciones y solicitó ayuda.

Personal de seguridad acordonó el inmueble y dio aviso a las autoridades correspondientes para iniciar las investigaciones sobre el homicidio. La Fiscalía General de Justicia del Edomex quedó a cargo de esclarecer el crimen y determinar los motivos del asesinato.

El ataque contra el vidente ocurrió pocos días después de que se reportara el asesinato del tecladista ‘Honas’ Meléndez, junto a su esposa y su hija en Atizapán de Zaragoza.

Farath Coronel, cuyo nombre era Víctor Manuel Sixtos Vázquez, tenía 41 años y desarrolló una carrera vinculada con el esoterismo, las predicciones y la lectura de cartas. También era conocido públicamente como ‘La Diabla’ y ‘El Brujo Mexicano’.

A lo largo de su trayectoria, participó en programas de televisión y espacios de radio, donde realizaba predicciones y hablaba sobre numerología, tarot, horóscopos y otros temas relacionados con el esoterismo.

Una de sus participaciones más conocidas ocurrió en el programa Hoy, donde apareció en diferentes emisiones para realizar lecturas de cartas y compartir predicciones. También tuvo presencia en otros espacios de televisión y radio, además de aparecer junto a Laura Bozzo.

Farath Coronel mantuvo, además, una presencia constante en redes sociales, plataformas que utilizaba para compartir predicciones y comunicarse con sus seguidores. Fue precisamente durante una de esas transmisiones que, en agosto de 2022, quedaron registrados los disparos de aquel ataque del que consiguió salir con vida.