‘A mí me hicieron lo mismo’: Laura Bozzo se compara con Aleska Génesis, ¿qué problemas legales tuvo?

Aleska Génesis fue detenida al salir de LCDFL por acusaciones de robo en su contra, sin embargo, no es la única participante de La Casa de los Famosos All Stars que tuvo problemas con la ley, también está la conductora Laura Bozzo.

Bozzo se enteró del arresto de Aleska luego de que Javier Poza diera la noticia a los excompañeros de la modelo venezolana.

La reacción de Laura Bozzo fue compararse con Génesis por los problemas legales que ella tuvo en el pasado, además le ofreció ayuda legal.

Aleska Génesis fue detenida al salir de 'LCDLF All Stars' por elementos de la Fiscalía. (Foto: Especial El Financiero)

¿Qué dijo Laura Bozzo sobre el arresto de Aleska Génesis?

Aleska Génesis se convirtió en la quinta eliminada de La Casa de los Famosos y cuando salió la esperaban elementos de la fiscalía para cumplir con una orden de aprehensión en su contra.

La noticia se supo dentro de la casa y Laura Bozzo mandó un mensaje para su excompañera: “Desgraciadamente, Javier, estamos y lo digo porque me ha pasado a mí, en países donde, y lo digo abiertamente, primero te llaman culpable y tú tienes que probar inocencia. Lo he vivido, lo he sentido, a mí me han puesto órdenes de aprehensión, eh por poder, ¿no?“,

Ella brindó apoyo y asesoría legal para Aleska para apoyarla en el proceso legal al que se enfrenta.

“Y después han terminado los jueces pidiéndome perdón Entonces desde acá le digo a Aleska que la quiero, que todo mi equipo legal está a su disposición, que hablaré con Diego, un experto en derecho penal que me salvó a mí de este lío que yo tuve, que yo viví y que se probó que yo era inocente. Aleska, te quiero, te quiero, acá estoy y acá lo que tú necesites, siempre voy a estar”, dijo Bozzo luego de saber que Aleska ya fue liberada.

Laura Bozzo ofreció ayuda legal a Aleska Génesis. (Foto: Instagram / @laurabozzo:of)

¿Qué problemas legales tuvo Laura Bozzo?

Laura Bozzo tuvo problemas legales por diferentes casos, en uno de ellos fue acusada por evasión fiscal desde 2018 por no pagar el impuesto sobre la renta (ISR) por un total de 17 millones de pesos.

Ella aseguró que todo se debía a un problema con sus contadores y el mal manejo de los pagos tributarios.

No obstante, en 2021 fue señalada por defraudación fiscal luego de vender un inmueble que estaba embargado por el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Las autoridades judiciales la vincularon a proceso por incurrir en el delito de depositario infiel, que está penado de 3 a 9 años en prisión.

Un juez dictó prisión preventiva para Laura Bozzo en la prisión de Almoloya, sin embargo, evitó su arresto al pagar una fianza de 2.6 millones de pesos y mantener la vigencia de la suspensión contra la orden de captura en su contra.

Laura Bozzo fue acusada por defraudación fiscal. (Foto: Instagram @laurabozzo_of) (Instagram: @laurabozzo_of)

Otro conflicto legal de Laura Bozzo surgió tras una demanda de Gabriel Soto e Irina Baeva por difamación, amenazas, acoso y discriminación, luego de llamar “quita maridos” a la actriz de Aventurera, a quien llamó “la tercera en discordia” en el matrimonio de Soto con Geraldine Bazán.

“Una mujer como ella no es una inspiración para nadie, cuál es el ejemplo que da, para mí ella es una quita maridos y no es ejemplo para nadie, además como actriz deja mucho que desear (...) Baeva no es orgullo y denigra la palabra mujer”, señaló Laura Bozzo en 2020 en un programa de TV.

La presentadora perdió la demanda por no presentarse a la audiencia: “Para los que se creen con derecho de opinar, juzgar, insultar y burlarse sin conocimiento de causa, aquí está el resultado ¡Una batalla más ganada! La libertad de expresión tiene límites. Gracias a mi abogado Gustavo Herrera y a la justicia”, dijo Soto en un comunicado posteado en su cuenta de Instagram.