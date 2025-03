De un secuestro en Caracas a su arresto en CDMX: ¿Cuáles son las polémicas de la modelo Aleska Génesis?

La vida de la modelo Aleska Génesis dio un giro luego de que se convirtió en la quinta eliminada de La Casa de los Famosos All Stars, debido a que a su salida del reality show, la venezolana fue arrestada.

Esta situación ha sido calificada por sus familiares como un acto de “corrupción y abuso de poder” e incluso Michell Roxana, hermana de Aleska Génesis, acusó a Endemol de haber cometido errores en la detención de la modelo.

Y aunque su situación se ha convertido en un caso muy mediático, lo cierto es que esta no es la primera ocasión en la que arrestan a la modelo, pues Aleska Génesis fue detenida en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México hace un año.

Aleska Génesis fue detenida al salir de LCDLF All Stars. (Foto: Especial El Financiero)

Sus dos problemas legales se han sumado a las diferentes polémicas en las que la exintegrante de La Casa de los Famosos All Stars ha estado involucrada, pues cuenta con un largo historial de escándalos en su trayectoria artística.

¿Cómo fue el secuestro de Aleska Génesis en Caracas?

La amiga de Lupillo Rivera, el cantante de música regional mexicana, ha pasado por situaciones complicadas en su vida, debido a que en 2013, año en el que ella iba a ingresar a Miss Venezuela, fue secuestrada.

“Ese año me secuestraron en Caracas, entre varias personas me metieron a un carro y pidieron dinero. Entonces tuvimos que recolectar todo para que me entregaran”, explicó en entrevista con Caracol Televisión.

Aleska Génesis fue detenida tras su salida de ‘La Casa de los Famosos All Stars’, por su presunta relación con una banda dedicada al robo. (Foto: Especial El Financiero)

Aleska recuerda que recibió amenazas de muerte en caso de que sus familiares no lograran obtener todo el dinero que los secuestradores pedían: “En ese momento piensas en todo, en tu familia, como que todo lo piensas en un minuto es horrible, pero gracias a dios estoy viva”.

Luego de esta situación, Aleska Génesis tomó la decisión de mudarse a Miami, sin embargo, dejó de desarrollarse como modelo por un tiempo.

Aleska Génesis denuncia agresión por parte de su expareja

A finales de 2022, Aleska Génesis y su expareja Miguel Mawad protagonizaron una fuerte polémica, ya que la modelo denunció que vivió violencia física y psicológica por parte del empresario.

Aunque la modelo no mencionó el nombre de su expareja, en diciembre de 2022 reveló en una publicación en Instagram que había decidido terminar su relación, ya que había sufrido maltratos durante muchos años.

“Me hizo daño, me maltrató y violentó durante 5 años y hoy por hoy lo sigue haciendo”, compartió, ya que a pesar de haberse alejado, ella aseguró que la continuaba acosando.

Aleska Génesis se mudó a Miami, Estados Unidos, después de haber sido secuestrada. (Foto: Instagram / @aleskagenesis)

“El maltrato psicológico ha empeorado y hoy temo por mi vida y por mi seguridad”, señaló. Además de la publicación de la joven, se filtraron algunos videos en donde se puede ver cómo Miguel Mawad agrede físicamente a la modelo.

Al respecto, él indicó en sus historias de Instagram que esa pelea había sucedido, debido a que Aleska Génesis lo engañó; sin embargo, admitió que nada justificaba sus acciones.

“Ese día me llené de odio porque conseguí a Aleska mintiéndome; me dijo que estaba con su familia y estaba en casa de Maluma; me llené de rencor. Ojo: No me estoy justificándome”, señaló en su momento.

¿Aleska Génesis le hizo brujería a Nicky Jam?

Otra de las polémicas más recordadas de la famosa, fue cuando salieron a la luz algunos videos de ella haciéndole brujería a Nicky Jam, el cantante con el cual estuvo saliendo un tiempo.

Luego de que se filtraron los clips, Aleska Génesis compartió con La Mesa Caliente que toda esta polémica fue real, ya que ella sí se acercó con una bruja para realizar un ‘trabajo’; sin embargo, indicó que fue una de sus amigas quien la traicionó.

Génesis fue pareja de Nicky Jam. (Foto: Facebook / @Aleska Génesis / @Nicky Jam)

“Una de las tantas cosas que aprendí fue escucharme a mí misma, saber seleccionar a mis amistades y que no importa el qué dirán”, explicó y reveló que Nicky Jam se tomó esta situación con humor.

Arrestan a Aleska Génesis por primera vez

El primer arresto de Aleska Génesis ocurrió en 2024, en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, cuando fue señalada por presuntamente pertenecer a una banda de ladrones de relojes de lujo.

“Indagatorias de la FGJCDMX establecen que la mujer probablemente sustrajo relojes de alta gama de un inmueble de la Ciudad de México, los cuales posiblemente puso a la venta en la ciudad de Miami, Florida”, indica el boletín de la Fiscalía General de Justicia de la capital.

La detención de Aleska Génesis se dio después de su salida de 'La Casa de los Famosos All Stars' 2025. (Foto: Especial El Financiero)

Aunque en aquella ocasión fue trasladada al penal de Santa Martha Acatitla, el juez determinó que no había pruebas suficientes para vincularla a proceso, además ella solicitó un amparo.

Por este motivo, le permitieron continuar con su vida de manera habitual mientras el amparo tuviese vigencia.

¿Por qué Aleska Génesis fue arrestada por segunda ocasión en CDMX?

La polémica más reciente de Aleska Génesis fue su reciente arresto al salir de La Casa de los Famosos All Stars, ya que fue acusada una vez más de presuntamente haber participado en el robo de relojes de lujo.

La modelo fue trasladada al penal de Santa Martha Acatitla; sin embargo, sus familiares aseguran que la orden de aprehensión que se presentó para el arresto de Aleska no tenía validez.

Aleska fue detenida por segunda vez en la CDMX. (Foto: Instagram @lacasadelosfamosostlmd)

“Aleska Génesis fue sacada de la competencia y detenida sin una orden de aprehensión. La policía de la Fiscalía de la Ciudad de México actuó de manera ilegal, permitiendo este abuso de poder”, escribió Michell Roxana, la hermana de Aleska en redes sociales.

Además, acusó a Francisco Javier Rodríguez Borgio, empresario fundador de Big Bola Casinos, de haberla intimidado: “Mientras todo esto sucedía, Rodríguez Borgio me enviaba mensajes mencionando la cárcel de Santa Martha en una clara amenaza”, aseguró.