‘La entregaron sin cuestionar nada’: Hermana de Aleska Génesis señala a Endemol por errores en detención

Aleska Génesis fue detenida tras su salida de ‘La Casa de los Famosos All Stars’, por su presunta relación con una banda dedicada al robo. (Foto: Especial El Financiero)

Inmediatamente después de que Aleska Génesis se convirtió en la quinta eliminada de La Casa de los Famosos All Stars, la modelo venezolana fue detenida por las autoridades, quienes la esperaban fuera de las instalaciones del reality show.

Tras este hecho, los familiares de la también amiga de Lupillo Rivera aseguraron que no existía una orden de aprehensión en contra de la modelo e incluso indicaron que se trata de un acto de “corrupción y abuso de poder”.

Aleska Génesis fue detenida al salir de LCDLF All Stars. (Foto: Especial El Financiero)

Horas más tarde, Michell Roxana, la hermana de Aleska Génesis, también acusó a Endemol Shine Boomdog, empresa productora de La Casa de los Famosos All Stars de haber cometido faltas en el proceso, lo que supuestamente llevó a la detención de la modelo.

¿Qué pasó con Aleska Génesis? Acusan errores en la detención

En un comunicado compartido en las redes sociales de Michell Roxana, la hermana de la modelo explicó que la empresa productora le informó a sus familiares que los policías estaban esperando para llevarse a la famosa.

Ella asegura que inmediatamente envió todos los documentos que presuntamente demostraban que la orden de aprehensión que había en contra de la modelo era falsa.

“La supuesta orden no estaba en las carpetas oficiales, lo que significa que era falsificada o no tenía validez legal”, explicó; sin embargo, aseguró que los representantes legales de Endemol no hicieron la verificación del documento y actuaron de manera incorrecta.

La orden de aprehensión contra Aleska Génesis presuntamente no era váida. (Foto: Instagram / @aleskagenesis)

“La abogada Karime Gayón, quien representa a Endemol, ignoró todo el proceso legal que debía seguir”, dijo e indicó que idealmente ella debía pedir todos los documentos, validar que la orden esté registrada en el sistema, notificar a los familiares y esperar a los abogados.

“Ella no hizo nada de esto”, compartió, ya que explicó que únicamente dejaron a Aleska Génesis a disposición de las autoridades: “la entregaron sin cuestionar nada”, también indicó que la aprehensión de la modelo fue planeada.

“Ahora sabemos que la policía estaba en el lugar desde las 5 de la tarde, lo que demuestra que esto estaba planeado desde antes de que la sacaran de la gala”, señaló por lo que también hizo responsable de este caso a la empresa.

“Esto, porque tenían conocimiento desde tempranas horas y no avisaron a los familiares. La eliminaron y la entregaron sin una orden legal”, indicó y exigió justicia por el caso de su hermana.

¿Por qué detuvieron a Aleska Génesis?

Aleska Génesis fue detenida debido a que ha sido señalada por su presunta participación en una banda dedicada al robo de relojes de lujo, por lo que fue entregada a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

Esta no es la primera ocasión en la que Aleska Génesis es detenida, ya que en enero del año pasado, la expareja del reggaetonero Nicky Jam, fue arrestada también por el presunto robo de relojes de lujo.

No obstante en esta ocasión, además de acusar los errores en el proceso legal, Michell Roxana compartió que su hermana es inocente, puesto que aseguró: “no hay ninguna prueba real, solo mentiras”.

En su comunicado, que compartió en su cuenta de Instagram, también acusó a Francisco Javier Rodríguez Borgio de crear el delito en contra de su hermana, por lo que indicó que se trata de un proceso ilegal y manipulado.

La hermana de Aleska Génesis aseguró que la detención de la venezolana es una "farsa" y un "acto de corrupción. (Foto: Instagram @michellroxana)

“No hay delito, no hay pruebas y solo es un abuso descarado de poder y corrupción”, dijo y aseguró que la policía estuvo actuando de forma irregular durante la detención de la modelo.

Por ahora, se desconoce qué seguirá para Aleksa Génesis, ya que únicamente se conoce que luego de su detención fue llevada una revisión con un médico legista de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México.

Posteriormente, la joven fue entregada a las autoridades de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, quienes la llevaron al penal de Santa Martha Acatitla para ser presentada ante un juez.