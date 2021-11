Laura Bozzo paga 2.6 mdp para suspender su detención

Laura Bozzo cumplió con los requisitos que le impuso un juez, entre ellos presentarse a un juzgado y pagar una fianza de 2.6 millones de pesos, para mantener vigente la suspensión definitiva contra la orden de captura en su contra.

Juan Miguel Ortiz Marmolejo, Juez Noveno de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales del Segundo Circuito, señaló que la suspensión dictada el 29 de octubre pasado sigue surtiendo efectos.

Recordó que el 8 de noviembre pasado, Bozzo se puso a disposición del Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, en su carácter de Juez de Control, con residencia en Almoloya de Juárez.

“Toda vez que la quejosa ha satisfecho los requisitos… seguirá surtiendo efectos la suspensión definitiva que se concedió a la quejosa el 29 de octubre”, agregó el Juez en una notificación publicada hoy, dentro del expediente 748/2021.

Al solicitar el amparo, Bozzo impugnó la resolución de fecha 11 de agosto, en la que un Juez impuso la prisión preventiva justificada, dentro de la causa penal 131/2021, y la posterior orden de aprehensión librada en su contra y su ejecución.

La vinculación a proceso contra la polémica conductora de televisión fue por el delito de depositaria infiel, el cual consiste en disponer en beneficio propio de un bien depositado, en perjuicio del fisco federal mexicano.

Según las autoridades federales, el delito imputado a Bozzo se configura porque ella estaba en negociación para el pago de 17 millones de pesos que adeuda al fisco en México.

Como parte de la negociación dejó en garantía una propiedad que se valuó en 13.7 millones de pesos.

No obstante, la mujer decidió vender una propiedad sin dar aviso a las autoridades. Aunado a ello, no acreditó su domicilio. Y no se presentó al juzgado para ser internada, como lo ordenó el juez, por lo que se ordenó su captura.

La notificación publicada este lunes, advierte que el juez de control informó que el 8 de noviembre pasado Bozzo se puso a disposición del Centro de Justicia Penal Federal, y exhibió las documentales que le solicitaron, entre ellas tres pasaportes y la garantía que se le exigió.