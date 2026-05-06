Wall Street abre en verde ante posible acuerdo de paz de EU e Irán: ¿Cómo abre HOY?

Los mercados de renta variable ampliaron sus ganancias de la sesión previa, a medida que los inversionistas se muestran optimistas sobre ver un acuerdo entre Estados Unidos e Irán que ponga fin a la guerra en Medio Oriente.

El tecnológico Nasdaq registra un incremento de 1.43 por ciento, en los 25 mil 686.88 enteros, el Promedio Industrial Dow Jones sube 1.26 por ciento, en las 49 mil 915.03 unidades, mientras que el S&P 500 con 1.14 por ciento más, ronda en los 7 mil 342.57 puntos.

“Los principales índices accionarios en Estados Unidos inician la jornada en terreno positivo, impulsados por el optimismo en torno a un posible acuerdo entre Estados Unidos e Irán, que ayudaría a reducir tensiones geopolíticas y estabilizar el mercado energético. A esto se suma un entorno macro más favorable, tras el dato de empleo privado de abril que mostró resiliencia en el mercado laboral, así como una sólida temporada de reportes corporativos que continúa respaldando las expectativas de crecimiento”, indicaron analistas de Valmex.

Del lado de Europa los incrementos son de 2.95 por ciento, para el CAC 40 de Francia en los 8 mil 303.41 enteros, le sigue el IBEX 35 de España con 2.41 por ciento, en las 18 mil 95 unidades, el DAX en Alemania sube 2.22 por ciento, con 24 mil 941.65 puntos, y el FTSE 100 de Londres con 2.11 por ciento más, ronda en las 10 mil 434.87 unidades.

En nuestro país, los dos centros bursátiles presentan incrementos con 0.76 por ciento para el caso del S&P/BMV IPC de la Bolsa Mexicana de Valores, que se coloca en las 69 mil 108.61 unidades, mientras que el FTSE-BIVA de la Bolsa Institucional de Valores se coloca en los mil 390.22 enteros, suma 1.18 por ciento.

Por su parte, en el mercado internacional de petróleo, el precio del West Texas Intermediate se coloca en los 95.51 dólares por barril, ya que cede 6.63 por ciento, mientras que el Brent con 6.94 por ciento menos, cotiza en los 102.20 billetes verdes por unidad.