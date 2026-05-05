Wall Street repunta en medio de retroceso del petróleo: ¿Cómo cotiza HOY?

Una caída en los precios del petróleo, a pesar de que se mantiene cerrado el cruce a través del Estrecho de Ormuz, provocó que los principales índices accionarios a nivel global repunten, mientras el mercado espera más noticias en el frente geopolítico.

El Nasdaq reporta un avance de 0.95 por ciento, en los 25 mil 305.73 enteros, seguido por el S&P 500 con 0.79 por ciento más, al ubicarse en las 7 mil 257.43 unidades, mientras que el industrial Dow Jones sube 0.64 por ciento a 49 mil 253.43 puntos.

“Prevemos que el apetito por riesgo aumente ligeramente a lo largo de la jornada; aunque los futuros de los principales índices accionarios estadounidenses aumentan en vista de que la tregua entre Estados Unidos e Irán se mantiene pese a los intercambios de ayer y a los ataques por parte de Teherán a los Emiratos Árabes Unidos, el riesgo de escalada, no obstante, sigue presente”, destacaron analistas de Grupo Financiero Ve por Más.

Del lado de Europa el IBEX 35 de España lidera los aumentos con 1.50 por ciento, hacia los 17 mil 616.53 enteros, le sigue el DAX en Alemania con los 24 mil 368.50 puntos, que aumenta 1.39 por ciento, y el CAC 40 de Francia con 0.90 por ciento más, en las 8 mil 48.10 unidades, en tanto, la única baja la reporta el FTSE 100 de Londres con 1.50 por ciento, ya que ronda en los 10 mil 208.85 puntos.

En nuestro país, los dos centros bursátiles presentan incrementos con 1.42 por ciento para el caso del S&P/BMV IPC de la Bolsa Mexicana de Valores, que se coloca en las 68 mil 240.53 unidades, mientras que el FTSE-BIVA de la Bolsa Institucional de Valores se coloca en los mil 368.49enteros, suma 1.47 por ciento.

Por su parte, en el mercado internacional de petróleo, el precio del West Texas Intermediate se coloca en los 101.72 dólares por barril, ya que cede 4.42 por ciento, mientras que el Brent con 3.36 por ciento menos, cotiza en los 110.60 billetes verdes por unidad.