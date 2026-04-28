Wall Street abre con pérdidas y dudas sobre inversiones en IA: ¿Cómo opera HOY?

Las negociaciones al interior de la plaza neoyorquina registran variaciones negativas, en medio de mayores tensiones geopolíticas, y una venta masiva de títulos tecnológicos, ante preocupaciones sobre si las grandes inversiones en inteligencia artificial seguirán dando frutos.

El Nasdaq reporta una baja de 1.30 por ciento, en las 24 mil 561.03 unidades, seguido por el S&P 500 que cede 0.61 por ciento, en los 7 mil 129.83 puntos, y el Dow Jones con 0.06 por ciento menos, se coloca en las 49 mil 137.97 unidades.

De acuerdo con analistas de GBM, los mercados arrancan la jornada presionados por un reporte de que OpenAI no cumplió sus metas internas de crecimiento, lo que reavivó las dudas sobre la capacidad del sector tecnológico para monetizar sus enormes inversiones en inteligencia artificial.

Al mismo tiempo, el WTI supera los 100 dólares por barril ante la falta de avances en Medio Oriente, mientras buques con petróleo iraní permanecen detenidos cerca del bloqueo naval estadounidense y persiste la incertidumbre sobre las negociaciones entre Washington y Teherán.

Del lado de Europa el IBEX 35 de España es el único que sube 0.36 por ciento, con 17 mil 756.10 enteros, mientras que las pérdidas son de 0.52 por ciento, para el CAC 40 de Francia que ronda en los 8 mil 98.88 puntos, le sigue el DAX en Alemania con 0.42 por ciento a la baja, en los 23 mil 981.09 enteros, y el FTSE 100 de Londres con 0.20 por ciento menos, se sitúa en las 10 mil 300.74 unidades.

Por su parte, el mercado local abre con bajas de 1.48 por ciento para el índice principal de la Bolsa Mexicana de Valores, S&P/BMV IPC, el cual opera alrededor de las 66 mil 983.94 unidades, aunque el FTSE-BIVA de la Bolsa Institucional de Valores resta 1.24 por ciento, en un nivel de mil 3460.60 enteros.

En tanto, en el mercado internacional de petróleo, se observan variaciones positivas de 3.69 por ciento menos para el West Texas Intermediate (WTI) que cotiza en los 100.01 dólares por barril, y el referencial Brent se coloca en los 111.31 billetes verdes por unidad, sube 2.82 por ciento.