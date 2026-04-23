Wall Street amanece ‘nervioso’ por falta de acuerdos entre EU e Irán: ¿Cómo abre HOY?

La ausencia de conversaciones entre Estados Unidos e Irán mantiene el doble bloqueo de una de las rutas marítimas clave para el transporte de petróleo, lo que sigue generando incertidumbre para los inversionistas, que al inicio de la sesión optaron por reducir su exposición al riesgo.

Al interior de Wall Street, el Nasdaq reporta una baja de 0.41 por ciento, en los 24 mil 557.61 enteros, seguido por el S&P 500 que cede 0.10 por ciento, en las 7 mil 131.01 unidades, mientras que el Dow Jones con 0.09 por ciento menos, ronda en las 49 mil 430.86 unidades.

“El sentimiento de los inversionistas se tornó precavido tras reportes de que fuerzas iraníes interceptaron embarcaciones en el Estrecho de Ormuz. Estados Unidos mencionó que técnicamente Irán no está violando la tregua, ya que los barcos incautados no pertenecen a empresas estadounidenses o israelíes”, apuntaron analistas de Actinver.

Del lado de Europa el CAC 40 de Francia es el único que avanza 0.95 por ciento, a 8 mil 233.07 enteros, mientras que las bajas son de 0.66 por ciento, para el IBEX 35 de España, en los 17 mil 891.20 puntos, el FTSE 100 de Londres resta 0.11 por ciento, en los 10 mil 463.98 enteros, y el DAX en Alemania que cede 0.06 por ciento, se coloca en las 24 mil 179.57 unidades.

A nivel local ambas bolsas muestran números verdes, ya que el S&P/BMV IPC, de la Bolsa Mexicana de Valores, suma 0.39 por ciento, en los 69 mil 102.51 enteros y para el FTSE-BIVA de la Bolsa Institucional de Valores el avance es de 0.74 por ciento con mil 386.97 unidades.

En el mercado internacional de petróleo el West Texas Intermediate (WTI) sube 0.51 por ciento y se ubica en los 93.47 dólares por barril y el referencial Brent que aumenta 0.89 por ciento se coloca en los 102.77 billetes verdes por unidad.