México debe cuidar relación con Asia para integrarse a Norteamérica: Foro APEC

Ante la creciente presión de Estados Unidos por profundizar la regionalización productiva en América del Norte, México no debe descuidar su vínculo con Asia, advirtió Sergio Ley, miembro del Consejo Asesor Empresarial de APEC (APEC Business Advisory Council), al subrayar que la integración manufacturera del país depende, en buena medida, de insumos provenientes de esa región.

Durante su participación en el Congreso ABAC II Mexico City 2026, el segundo encuentro anual del APEC Business Advisory Council (ABAC), el también integrante del consejo de Grupo Ley sostuvo que, si bien América del Norte constituye la “zona natural” de México, la estructura actual del comercio internacional hace inviable una desvinculación de Asia sin afectar la operación industrial.

“Efectivamente nosotros tenemos una zona natural que es América del Norte en la que se está buscando una integración más profunda de la región”, señaló. Sin embargo, matizó que la dependencia de insumos asiáticos responde a una realidad productiva: “La mayor parte de las importaciones de Asia que hacemos son bienes intermedios… si no los importamos de allá, no tenemos manera de manufacturarlos”.

Washington ha endurecido su postura comercial, impulsando mayores niveles de contenido regional dentro del T-MEC e incluso planteando elevarlo hasta 100 por ciento. Frente a este escenario, Ley descartó que el uso de insumos asiáticos represente una fractura con Estados Unidos.

“No los están produciendo ellos. ¿Cómo vamos a parar la industria nuestra?”, cuestionó. “Si no los conseguimos de allá, si no los conseguimos en Europa… ¿qué vamos a hacer? ¿Paramos la industria? Entonces ya no tendríamos nada que exportar”.

Lejos de plantear una ruptura entre Asia y Norteamérica, el representante empresarial propuso una estrategia de política industrial que combine ambas regiones, es decir, atraer inversión asiática para producir insumos dentro de México.

“Lo que tenemos que hacer, como una política inteligente, es invitar a las empresas asiáticas a que vengan a fabricarlos en México”, afirmó. Bajo esta lógica, el origen del capital pierde relevancia frente al lugar de producción, lo que permitiría cumplir con las reglas de origen del T-MEC sin sacrificar competitividad.

“Si lo fabrican en México, tenemos un contenido 100 por ciento mexicano, 100 por ciento de la región del T-MEC”, enfatizó.

Ley indicó que no se trata únicamente de relocalizar empresas estadounidenses o europeas, sino de integrar a proveedores asiáticos dentro del ecosistema manufacturero nacional. Reconoció que uno de los principales obstáculos es la brecha tecnológica. “No tenemos la tecnología para fabricarlos. Entonces si la empresa asiática la tiene… que venga a aplicarla para manufacturarlos en México”, explicó.

“Tenemos que tener una política de la cual invitemos a estas empresas y les demos facilidades o cuando menos los guiemos para hacer sus inversiones aquí en esas manufacturas”, indicó.

En ese sentido, insistió en que el país debe mantener un equilibrio geopolítico que le permita aprovechar tanto su integración con Estados Unidos como su relación comercial con Asia.

México se perfila como líder en APEC rumbo a 2028: Economía

México busca posicionarse como un actor protagónico dentro del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), con miras a encabezar la agenda regional hacia 2028, en un contexto global marcado por tensiones geopolíticas, disrupciones logísticas y una reconfiguración del comercio internacional.

Durante su participación ante el Consejo Asesor Empresarial de APEC (ABAC), el subsecretario de Comercio Exterior, Luis Rosendo Gutiérrez, dejó claro que el país no sólo pretende consolidar su integración en las cadenas globales de valor, sino también asumir un rol de liderazgo en la región Asia-Pacífico.

“Este no es un desarrollo minoritario. Representa el reconocimiento de la relevancia de nuestro país en la economía global y, al mismo tiempo, una responsabilidad. Es una señal clara de que México no solo participa, sino que puede y debe liderar”, afirmó.

En materia de comercio, reconoció que los recientes choques globales evidenciaron vulnerabilidades estructurales en las cadenas de suministro, por lo que insistió en la necesidad de reducir dependencias y ampliar mercados.

“La diversificación de comercio es el objetivo común en este momento. La pandemia, los eventos globales recientes y la reestructuración del comercio global han expuesto vulnerabilidades en nuestras redes de producción”, sostuvo.