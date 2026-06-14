¿Qué partidos del Mundial 2026 se juegan HOY 14 de junio? Horarios y dónde ver EN VIVO

Japón encarará su primer partido del Mundial 2026 ante Países Bajos. Buscará superar la barrera de los octavos de final en el torneo. [Fotografía. EFE]

Nada como un buen domingo de descanso con partidos de la competición más importante del futbol. Este 14 de junio continúan las acciones de la fase de grupos del Mundial 2026 con una jornada que incluye uno de los duelos más atractivos: Países Bajos frente a Japón.

Además, la jornada marcará el debut de Alemania, tetracampeona del mundo, que buscará dejar atrás las eliminaciones en fase de grupos que sufrió tras el título conseguido en Brasil 2014.

Los primeros partidos del Mundial 2026 estuvieron marcados por el contundente triunfo de Estados Unidos ante Paraguay por 4-1 y el intenso debut de Brasil contra Marruecos.

¿Qué partidos se juegan hoy 14 de junio en el Mundial 2026?

La jornada dominical del Mundial 2026 incluye los cuatro partidos correspondientes a los Grupos E y F. Además, el Estadio Monterrey debutará como sede con el duelo entre Suecia y Túnez.

¿Cómo llegan Alemania y Curazao al partido del Grupo E?

Alemania aseguró su clasificación al Mundial 2026 tras finalizar como líder de su grupo en las eliminatorias de la UEFA, en un proceso en el que mostró autoridad pese a un arranque irregular. El conjunto alemán cerró la fase clasificatoria con 15 puntos en seis partidos, producto de cinco triunfos y una sola derrota, además de un balance de 16 goles a favor y apenas 3 en contra.

A lo largo del proceso, Alemania encontró variantes en ataque con futbolistas como Leroy Sané, Jamal Musiala y Florian Wirtz, mientras que en defensa mantuvo una base experimentada encabezada por Antonio Rüdiger y Nico Schlotterbeck.

El conjunto teutón también recurrirá al experimentado guardameta Manuel Neuer, quien regresó a la selección alemana tras las lesiones que sufrió Marc-André ter Stegen durante la última temporada con el Barcelona y el Girona.

De cara al torneo, el equipo alemán llegó en buen momento tras disputar varios partidos amistosos en 2026, donde consiguió resultados positivos ante selecciones como Estados Unidos, Finlandia, Ghana y Suiza.

Además, Alemania buscará dejar atrás las recientes decepciones mundialistas en Rusia 2018 y Qatar 2022, donde quedó eliminada en la fase de grupos, y tratará de recuperar protagonismo en el torneo internacional.

Por su parte, Curazao disputará su primera Copa del Mundo tras lograr una clasificación histórica como líder invicto en la tercera ronda de las eliminatorias de la Concacaf.

Uno de los factores clave en el crecimiento de Curazao es la incorporación de futbolistas con raíces en la isla, pero formados en Europa, principalmente en Países Bajos. Elementos como Leandro Bacuna, Juninho Bacuna y Tahith Chong aportan experiencia internacional y elevan el nivel competitivo del equipo.

En este contexto, el guardameta Eloy Room se ha consolidado como una de las principales figuras del conjunto caribeño, gracias a sus intervenciones en los partidos decisivos del proceso clasificatorio.

Posibles alineaciones de Alemania y Curazao

Estas son las posibles alineaciones de Alemania y Curazao para su debut en el Mundial 2026:

Alemania: Manuel Neuer; Joshua Kimmich, Antonio Rüdiger, Nico Schlotterbeck, David Raum; Leon Goretzka, Pascal Groß; Leroy Sané, Florian Wirtz, Jamal Musiala; Kai Havertz.

Entrenador: Julian Nagelsmann.

Curazao: Eloy Room; Shurandy Sambo, Armando Obispo, Roshon van Eijma, Sherel Floranus; Leandro Bacuna, Juninho Bacuna, Godfried Roemeratoe; Tahith Chong, Kenji Gorré, Gervane Kastaneer.

Entrenador: Dick Advocaat.

¿Cómo llegan Países Bajos y Japón al partido del Grupo F?

Países Bajos aseguró su clasificación al Mundial 2026 tras finalizar como líder invicto en las eliminatorias de la UEFA, en una campaña dominante en la que sumó 20 puntos de 24 posibles.

El equipo dirigido por Ronald Koeman mostró una gran solidez ofensiva y defensiva durante el proceso clasificatorio, con 27 goles a favor y apenas 4 en contra, lo que lo posicionó como uno de los conjuntos más equilibrados de Europa.

De cara al Mundial, la ‘Naranja Mecánica’ disputó partidos de preparación en 2026 en los que sumó triunfos ante Noruega y Uzbekistán, además de un empate frente a Marruecos y una derrota contra Argelia, resultados que evidenciaron altibajos en su funcionamiento colectivo.

El conjunto neerlandés afrontará el torneo con una base consolidada encabezada por Virgil van Dijk, Frenkie de Jong y Memphis Depay, aunque tendrá que ajustarse tras la baja de Xavi Simons, quien quedó fuera por una lesión de ligamento cruzado en las últimas jornadas de la Premier League.

La selección de Japón fue uno de los equipos más dominantes en las eliminatorias asiáticas y fue el primer clasificado al Mundial 2026 tras una campaña casi perfecta.

El equipo dirigido por Hajime Moriyasu terminó como líder de su grupo con 23 puntos en la tercera ronda de la AFC, producto de siete victorias, dos empates y una sola derrota, además de marcar 30 goles y recibir apenas 3.

De cara al Mundial, los ‘Samuráis Azules’ llegaron en gran forma tras encadenar victorias en sus partidos de preparación ante selecciones europeas como Escocia e Inglaterra, además de mantener una solidez defensiva notable.

Con figuras como Takefusa Kubo, Daichi Kamada y Ayase Ueda, el conjunto asiático buscará consolidar su buen momento y competir por uno de los boletos a la siguiente ronda.

El conjunto asiático también buscará romper la barrera de los octavos de final en el Mundial, instancia que no logró superar en Sudáfrica 2010, Rusia 2018 y Qatar 2022.

Posibles alineaciones de Países Bajos vs. Japón para el Mundial 2026

Las selecciones de Países Bajos y Japón protagonizarán uno de los partidos más atractivos de la jornada dominical. Estas son sus posibles alineaciones.

Países Bajos: Bart Verbruggen; Denzel Dumfries, Jan Paul van Hecke, Virgil van Dijk, Micky van de Ven; Frenkie de Jong, Ryan Gravenberch, Tijjani Reijnders; Donyell Malen, Memphis Depay, Cody Gakpo.

Entrenador: Ronald Koeman.

Japón: Zion Suzuki; Takehiro Tomiyasu, Ko Itakura, Hiroki Ito; Yukinari Sugawara, Kaishu Sano, Daichi Kamada, Yuto Nagatomo; Takefusa Kubo, Ritsu Doan; Ayase Ueda.

Entrenador: Hajime Moriyasu.

¿Cómo llegan Costa de Marfil y Ecuador al partido del Grupo E?

Ecuador aseguró su clasificación directa al Mundial 2026 tras finalizar en el segundo lugar de las Eliminatorias Sudamericanas, solo por detrás de la selección de Argentina, en una campaña marcada por su solidez defensiva y regularidad.

El equipo dirigido por Sebastián Beccacece sumó 29 puntos, pese a iniciar el proceso con una sanción de menos tres unidades debido a la sanción que le impuso la FIFA por la documentación irregular de Byron Castillo.

El conjunto ecuatoriano destacó como la mejor defensa de la Conmebol al recibir únicamente 5 goles en todo el proceso clasificatorio, una cifra que refleja el orden táctico y la solidez de su línea defensiva.

De cara al Mundial, Ecuador llegó en buen momento tras mantenerse invicto en sus partidos de preparación en 2026, con empates ante Países Bajos y Marruecos, además de victorias frente a Arabia Saudita y Guatemala, incluyendo una goleada 3-0 en su último ensayo.

Ecuador terminó en segundo lugar en las eliminatorias sudamericanas para el Mundial 2026. [Fotografía. EFE]

Costa de Marfil clasificó al Mundial 2026 tras liderar invicta su grupo en las eliminatorias africanas, en una de las campañas más sólidas del continente.

El equipo dirigido por Emerse Faé sumó 26 puntos de 30 posibles, producto de 8 victorias y 2 empates, además de un impresionante registro de 25 goles a favor y ninguno en contra.

De cara al torneo, los ‘Elefantes’ llegan en gran forma tras una preparación perfecta en 2026, donde consiguieron victorias ante Corea del Sur, Escocia y Francia, incluyendo una remontada 2-1 frente a los subcampeones del mundo.

El conjunto africano cuenta con una generación ofensiva en ascenso, con jugadores como Franck Kessié, Amad Diallo y Simon Adingra, que buscarán marcar diferencia desde el arranque del torneo.

Posibles alineaciones de Costa de Marfil vs. Ecuador para el Mundial 2026

Estas son las posibles alineaciones de Costa de Marfil y Ecuador para su debut en el Mundial 2026.

Costa de Marfil: Yahia Fofana; Guéla Doué, Odilon Kossounou, Emmanuel Agbadou, Ghislain Konan; Franck Kessié, Seko Fofana, Amad Diallo, Simon Adingra; Elye Wahi, Yan Diomandé.

Entrenador: Emerse Faé.

Ecuador: Hernán Galíndez; José Hurtado, Willian Pacho, Piero Hincapié, Pervis Estupiñán; Moisés Caicedo, Alan Franco; Gonzalo Plata, Kendry Páez, Anthony Valencia; Enner Valencia.

Entrenador: Sebastián Beccacece.

¿Cómo llegan Suecia y Túnez al partido del Grupo F?

Suecia consiguió su boleto a la justa mundialista de forma dramática y sorpresiva a través de la repesca europea, luego de una eliminatoria en la que no logró sumar victorias en la fase de grupos.

El conjunto escandinavo terminó último de su grupo en las eliminatorias, pero logró acceder a los Play-offs gracias a su rendimiento en la UEFA Nations League, donde encontró una segunda oportunidad para mantenerse con vida.

En la repesca, el equipo reaccionó de forma contundente. Primero venció 3-1 a Ucrania con un hat-trick de Viktor Gyökeres y posteriormente superó 3-2 a Polonia en la final, con un gol decisivo al minuto 88 que selló su clasificación.

Ya en la preparación rumbo al Mundial, Suecia dejó algunas dudas tras caer 3-1 ante Noruega y empatar 2-2 frente a Grecia, resultados que evidenciaron problemas defensivos de cara a su debut.

El equipo europeo cuenta con un ataque de alto nivel liderado por Alexander Isak y Viktor Gyökeres, finalista de la Champions League con el Arsenal.

Túnez llegó al Mundial 2026 tras firmar una de las eliminatorias más sólidas de África, al terminar como líder invicto de su grupo.

El conjunto dirigido por Sami Trabelsi sumó 28 puntos de 30 posibles, con un registro de 9 victorias y 1 empate, además de un dato destacado: no recibió ningún gol en todo el proceso clasificatorio.

De cara al Mundial, las ‘Águilas de Cartago’ disputaron partidos de preparación en 2026 en los que registraron una victoria ante Haití, un empate frente a Canadá y derrotas ante Austria y Bélgica, incluyendo un 5-0 que encendió las alarmas.

El equipo africano apostará por su estructura defensiva, con jugadores como Ellyes Skhiri y Hannibal Mejbri como ejes en el mediocampo, para intentar frenar el poder ofensivo de Suecia.

Posibles alineaciones de Suecia vs. Túnez para el Mundial 2026

Estas son las posibles alineaciones de Suecia y Túnez para su partido inaugural en el torneo:

Suecia: Viktor Johansson; Victor Lindelöf, Isak Hien, Gustaf Lagerbielke; Gabriel Gudmundsson, Mattias Svanberg, Jesper Karlström, Hjalmar Ekdal; Anthony Elanga, Alexander Isak; Viktor Gyökeres.

Entrenador: Graham Potter.

Túnez: Aymen Dahmen; Yan Valery, Dylan Bronn, Montassar Talbi, Ali Abdi; Ellyes Skhiri, Hannibal Mejbri, Anis Ben Slimane; Elias Achouri, Elias Saad. Entrenador: Sami Trabelsi.