‘Turbulencias’ en el precio del petróleo; vuelve a subir tras ataques de EU a buques iraníes

Los precios del petróleo y el gas natural se dispararon después de que la Marina de Estados Unidos incautó un buque iraní durante un fin de semana caótico en el que Teherán abrió fuego contra embarcaciones y volvió a imponer controles en el Estrecho de Ormuz.

El crudo Brent subió hasta 7.9%, borrando la mayor parte de sus caídas del viernes tras el anuncio de la reapertura de esta vía clave, mientras que el gas europeo avanzó hasta 11%. Sin embargo, el sábado Teherán volvió a cerrar este punto estratégico, luego de afirmar que el bloqueo estadounidense a barcos vinculados con Irán violaba el acuerdo de alto el fuego que vence el martes.

El presidente Donald Trump señaló que la Marina estadounidense disparó contra el buque y lo incautó en el Golfo de Omán después de que no atendiera las advertencias para detenerse al salir de Ormuz, en lo que representa el primer gran enfrentamiento desde que comenzó el bloqueo hace una semana.

El incidente ocurrió horas después de intercambios sobre posibles negociaciones de paz en Islamabad, con Trump afirmando que veía una oportunidad de acuerdo, mientras que Irán sostuvo que no había una “perspectiva clara” de lograrlo.

Petróleo podría llegar hasta los 115 dólares por barril

“El mercado sigue incorporando una prima de riesgo de cara a la fecha límite, pero sin asumirla por completo”, dijo Haris Khurshid, director de inversiones de Karobaar Capital LP en Chicago. “Si las cosas siguen como están, probablemente veremos un avance gradual hacia los 105–115 dólares por barril, pero con mucha volatilidad impulsada por los titulares”.

El enfrentamiento en torno a Ormuz —por donde antes de la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán, iniciada a finales de febrero, transitaba cerca de una quinta parte del petróleo y gas natural licuado del mundo— amenaza con profundizar la crisis energética global y debilita la previsión de Trump de un final rápido del conflicto. Esta vía marítima es solo uno de los temas pendientes, que también incluyen las capacidades nucleares de Irán y la invasión en curso de Israel en Líbano.

Petroleros toman otras rutas y evitan el Golfo Pérsico

El domingo no se registraron cruces de embarcaciones por el Estrecho de Ormuz, según datos de seguimiento recopilados por Bloomberg hasta primeras horas de la tarde en Londres. Al menos 13 petroleros dieron media vuelta el sábado, abandonando sus intentos de salir del Golfo Pérsico.

El conflicto ha provocado un shock de oferta sin precedentes, intensificando las presiones inflacionarias y afectando el crecimiento económico global. El impacto acumulado de la guerra comenzará a reflejarse esta semana, con encuestas empresariales de múltiples países que podrían señalar riesgos de estanflación.