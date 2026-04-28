Pentágono pide al Congreso oficializar el cambio de nombre a Departamento de Guerra; costará 52 mdd

Trump firmó en septiembre una orden ejecutiva para cambiar el nombre a como se conocía a esta cartera entre 1789 y 1947. (EFE).

El Pentágono solicitó al Congreso de Estados Unidos codificar el cambio de nombre del Departamento de Defensa al “Departamento de Guerra” y reconoció que esta nueva identidad costará unos 52 millones de dólares.

En una propuesta legislativa que la agencia presentó al legislativo, indicó que este costo es un estimado y que los “gastos finales” se conocerán una vez termine el proceso de cambio de nombre.

En un desglose de gastos, el documento detalló que unos 3,5 millones de dólares irán destinados para los departamentos militares; 3 millones para la Oficina del Secretario de Guerra y los Servicios de la Sede de Washington y 44,6 millones para las agencias de defensa y las actividades de campo del Departamento de Guerra.

En el documento, el departamento justificó la propuesta oficial del cambio de nombre como un “recordatorio fundamental de la importancia y el respeto de nuestra misión central: combatir y ganar guerras”.

El presidente de EU, Donald Trump, firmó en septiembre una orden ejecutiva para cambiar el nombre del Departamento de Defensa a Departamento de Guerra, como se conocía a esta cartera entre 1789 y 1947.

Pese a no tener aún la aprobación del legislativo, el Gobierno ya usa este nuevo nombre cotidianamente, incluyendo también en redes sociales y en su página web.

Imputan al presunto autor de balacera en la Casa Blanca

Un hombre de California fue acusado de intentar matar al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante un ataque ocurrido el fin de semana en una cena de gala en Washington.

Cole Tomas Allen, de 31 años, hizo su primera comparecencia ante un tribunal federal el lunes, para que se le leyeran las acusaciones en una audiencia que duró menos de media hora y estuvo presidida por el juez Matthew J. Sharbaugh, que ordenó al acusado comparecer nuevamente el próximo 30 de abril para analizar si es liberado bajo fianza o permanece detenido durante los procedimientos.

Fue detenido en el exterior del salón de baile del Washington Hilton, donde se celebraba la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca el sábado por la noche.

Allen intentaba irrumpir en el evento para atacar a altos funcionarios de Estados Unidos, incluido el presidente Donald Trump, quien asistía a la cena. Trump y el vicepresidente JD Vance fueron evacuados.