Sin prisa para la vida adulta: Jóvenes en México se independizan menos y retrasan formar familia

Los jóvenes en México se independizan menos y retrasan la formación de una nueva familia frente a generaciones previas, con una caída de casi la mitad en la salida del hogar antes de los 18 años, según la más reciente encuesta del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

La Encuesta Demográfica Retrospectiva (Eder) 2025 determinó que la transición a la vida adulta ocurre más tarde entre las generaciones jóvenes, con menores niveles de independencia, unión, migración y maternidad o paternidad en edades tempranas.

¿Cuántos jóvenes se independizan en México antes de los 18 años?

De quienes nacieron entre 1998 y 2007, el 16.9 por ciento se independizó de su hogar de origen antes de los 18 años, en contraste con 31.1 por ciento de la generación de 1961 a 1967.

En ese mismo grupo, el 10.8 por ciento tuvo su primer hija o hijo antes de los 18 años, frente a 15.9 por ciento en la generación mayor.

Además, el porcentaje de quienes iniciaron su primera unión en pareja antes de los 18 años se redujo del 22.4 al 15 por ciento entre las generaciones comparadas.

La migración en edades tempranas también disminuyó, al pasar de 21.3 por ciento en la generación de 1961 a 1967 al 14.4 por ciento en la más joven.

Más escuela, menos hijos

Este cambio se da en un contexto en el que las generaciones más jóvenes permanecen más tiempo en la escuela y postergan tener hijos, según el Inegi.

El porcentaje de quienes dejaron de estudiar antes de los 18 años bajó del 62.4 al 54.3 por ciento entre las generaciones de 1961-1967 y 1998-2007.

Mientras que el uso de métodos anticonceptivos en esas edades creció del 2.4 al 13.4 por ciento, con incrementos del 2.9 al 12.5 por ciento en mujeres y del 1.6 al 14.3 por ciento en hombres.

Al respecto, la edad de inicio de la vida sexual se adelantó ligeramente de los 18 a los 17 años.

A esto se suma un entorno de mejores condiciones materiales durante la infancia, con aumentos en bienes y servicios como televisión (del 49.9 % al 93.5 %), computadora (del 1.2 % al 37.9 %), automóvil (del 17.7 % al 46.3 %), refrigerador (del 44.8 % al 90.5 %) y baño dentro de la vivienda (del 41.5 % al 83.2 %).

Las mujeres se van antes del hogar

La encuesta también muestra que las mujeres siguen saliendo del hogar antes que los hombres, aunque en ambos casos la proporción disminuyó, del 35.9 al 21.2 por ciento en mujeres y del 24.3 por ciento al 12.3 por ciento en hombres.

Las diferencias frente a este ítem persisten entre zonas rurales y urbanas, donde estos eventos son más comunes en las mujeres.

Entre las mujeres, la unión antes de los 18 años pasó del 43.6 al 32.4 por ciento en localidades rurales y del 25.4 al 18.2 por ciento en urbanas, mientras que la maternidad bajó del 31.7 al 24.0 por ciento en zonas rurales y del 20.2 al 15.5 por ciento en urbanas.