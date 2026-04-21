EU busca rearmarse: Pentágono aceleraría inversión récord para drones y misiles interceptores

Los jerarcas militares de Estados Unidos solicitaron el martes destinar decenas de miles de millones de dólares en el próximo año presupuestario a drones, sistemas de defensa aérea y aviones de combate, capacidades clave en la guerra con Irán.

Como parte del impulso del presidente Donald Trump para elevar el gasto en defensa a 1.5 billones de dólares en el presupuesto de 2027, el Pentágono busca triplicar el gasto en drones y tecnología relacionada a más de 74 mil millones de dólares, además de invertir más de 30 mil millones en municiones como interceptores de misiles, cuyas reservas se redujeron durante el conflicto con Irán.

Funcionarios militares indicaron que el plan de gasto se elaboró antes de la guerra en Medio Oriente. Tampoco precisaron el monto de recursos adicionales que podrían solicitar para la guerra, los cuales se sumarían a la propuesta de la Casa Blanca.

“La coincidencia, verán, es la solicitud de municiones, que es algo que siempre necesitamos”, dijo a periodistas en una sesión informativa Jules Hurst III, subsecretario interino de Defensa y contralor del Pentágono. ”Siempre necesitamos aumentar nuestras reservas. Pero fuera de eso, aquí no hay costos operativos derivados de Irán”.

Los interceptores de misiles con mayor escasez corresponden a los sistemas de defensa aérea Patriot y Terminal High Altitude Area Defense (THAAD). El sistema THAAD está diseñado para neutralizar misiles balísticos de alcance medio, mientras que el sistema Patriot permite derribar misiles balísticos de corto alcance y aeronaves tripuladas. Ambos sistemas también se utilizaron contra drones iraníes de bajo costo.

La partida presupuestaria de 30 mil millones de dólares contempla la compra de misiles Precision Strike de largo alcance y sistemas Mid-Range Capability utilizados por el Ejército.

La propuesta asigna cerca de 54 mil millones de dólares a drones militares y tecnología relacionada, así como 21 mil millones a sistemas diseñados para neutralizar drones enemigos.

Drones ganaron relevancia en la guerra de Ucrania e Irán

Los drones y otros vehículos no tripulados se consolidan como armas clave en conflictos recientes, como los de Ucrania e Irán. Altos funcionarios del Pentágono sostienen que Estados Unidos debe incrementar de forma significativa la inversión en estas capacidades.

“La guerra con drones está transformando rápidamente el campo de batalla moderno”, afirmó Hurst. “Este presupuesto es la mayor inversión en guerra con drones y tecnología antidrones en la historia de Estados Unidos”.

Como parte del presupuesto de 2027, el Pentágono también plantea aumentar las fuerzas armadas en 44 mil 500 efectivos, destinar más de 2 mil millones de dólares a operaciones en la frontera entre Estados Unidos y México y presentar la mayor solicitud de construcción naval desde 1962.