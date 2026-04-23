Transporte público en punto crítico

hacer un cambio radical en la manera en que estamos moviéndonos en las ciudades.

México enfrenta un punto de inflexión en materia de movilidad. El transporte público y la congestión urbana dejaron de ser solo asuntos técnicos: hoy son también problemas políticos, económicos y sociales, pues generan costos crecientes para las ciudades, pérdida de productividad, deterioro ambiental y afectan directamente la calidad de vida de las personas.

“Seguir como estamos no es opción. Necesitamos mejor planeación, una agenda pública sólida y autoridades más capaces y preparadas”, afirmó Jesús Padilla Centeno, presidente del Grupo CISA y fundador de la Asociación Mexicana de Transporte y Movilidad (AMTM), durante la presentación del próximo 17º Congreso Internacional de Transporte(CIT), que se celebrará los días 7, 8 y 9 de mayo en el Centro Cultural Jaime Torres Bodet del Instituto Politécnico Nacional.

Nicolás Rosales Pallares, presidente de la AMTM advirtió que uno de los principales rezagos en la Ciudad de México es la política tarifaria. “Actualmente prevalece una “tarifa social” que busca mantener el acceso universal al transporte público, pero resulta insuficiente para sostener la operación”.

Explicó que los concesionarios enfrentan dificultades para cubrir costos básicos como combustible, mantenimiento y capacitación del personal, además de que deben competir con otros sistemas públicos subsidiados.

Ante este panorama, consideró indispensable que la autoridad capitalina analice mecanismos de subsidio integrados a la política tarifaria, especialmente si los usuarios no pueden asumir el costo real del servicio.

Asimismo, recordó que la legislación local establece que durante los tres primeros meses de cada año debe revisarse la tarifa vigente, no necesariamente para incrementarla, sino para evaluar criterios técnicos y determinar el punto de equilibrio que permita mantener la operación del transporte, pero no se ha hecho.

El directivo enfatizó que en ninguna parte del mundo los sistemas de transporte sobreviven únicamente con el cobro de tarifas. Citó modelos europeos donde la participación gubernamental es clave para sostener la movilidad urbana.

Añadió que el reto es aún mayor frente a la transición energética, ya que la incorporación de autobuses eléctricos y articulados implica inversiones superiores a los 20 millones de pesos.

“Ni el operador puede solo, ni la autoridad puede sola. Tenemos que buscar esquemas funcionales para lograr un transporte eficiente”, concluyó Rosales, al destacar que modificar el modelo tarifario será prioritario para asegurar la sostenibilidad financiera y avanzar hacia un transporte público de mayor calidad en la Ciudad de México.

Congreso para construir soluciones

Ante el crecimiento urbano, la congestión vial, la presión ambiental y la urgencia de modernizar los sistemas de movilidad, especialistas, empresarios, académicos y autoridades anunciaron la realización del 17º Congreso Internacional de Transporte bajo el lema “Acelerando el cambio del transporte: Personas, Energía y Sostenibilidad”. Un encuentro busca convertirse en una plataforma para impulsar decisiones estratégicas que transformen la movilidad urbana en México y América Latina.

Durante la presentación, Nicolás Rosales destacó que más de 90 millones de personas se movilizan diariamente en transporte público en México, lo que refleja la dimensión social y económica del sector. Subrayó que millones de esos viajes corresponden a actividades esenciales como trabajo, educación, atención médica y cuidado familiar.

Los organizadores advirtieron que el tiempo para actuar se acorta. Según estudios, para 2050 cerca del 80% de la población vivirá en ciudades, lo que incrementará la demanda de sistemas de movilidad eficientes, accesibles y sostenibles. Insistieron en que ya no basta administrar sistemas en crisis, sino construir soluciones estructurales de largo plazo.

Uno de los ejes centrales del Congreso será la transición hacia energías limpias. El alza en costos energéticos y el contexto internacional obligan a transformar la matriz energética del transporte público, con avances hacia unidades eléctricas y procesos de modernización de flota.

Por su parte, el doctor Javier Hernández, curador de la Sección Académica del 17º CIT, indicó que el encuentro no será únicamente un foro de discusión, sino un espacio para generar acuerdos, inversiones y políticas públicas.

Entre los temas principales se abordarán:

Gobernanza y fortalecimiento institucional

Financiamiento y sostenibilidad tarifaria

Transición energética y cero emisiones

Inclusión y perspectiva de género

Innovación tecnológica y digitalización

Profesionalización del sector

Congestión urbana y calidad de vida

Se prevé la asistencia de autoridades y organismos de distintas ciudades y países, así como representantes de sistemas de transporte como Metro de Medellín, TransMilenio y Metrobús de la Ciudad de México. También participarán instituciones como SEMARNAT, Banobras y organismos internacionales como WRI, ITDP y UITP.

El Congreso incluirá una exposición con 22 autobuses de alta tecnología, proveedores de soluciones digitales, armadoras y empresas vinculadas con la modernización del transporte. Además, se impartirán 10 talleres y mesas de trabajo sobre ciencia de datos, movilidad sustentable, profesionalización e investigación aplicada.