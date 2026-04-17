Trump Antoinette: ¿Presidente de EU está más preocupado por su salón de baile que por guerra en Irán?

El presidente Donald Trump tenía algo urgente que atender mientras volaba de regreso a Washington desde su residencia de Mar-a-Lago un domingo reciente.

No se trataba de la guerra con Irán ni del cierre parcial del gobierno por el financiamiento del Departamento de Seguridad Nacional.

Estaba centrado en un asunto de otra índole: mostraba representaciones artísticas del salón de baile de 400 millones de dólares que está construyendo en la Casa Blanca, con columnas corintias talladas a mano “de la más alta calidad”.

“Estoy tan ocupado que no tengo tiempo para hacer esto. Estoy librando guerras y otras cosas”, dijo Trump antes de detallar ampliamente los planes para “el mejor salón de baile en cualquier parte del mundo”.

¿Por qué comparan a Trump con Marie Antoinette?

El contraste quedó de manifiesto el jueves, cuando, mientras Trump volaba a Las Vegas para hablar sobre recortes fiscales para trabajadores que reciben propinas, su administración avanzaba en otro de sus proyectos llamativos: planes para construir un arco triunfal de 250 pies cerca del Monumento a Lincoln, con una estatua similar a la Estatua de la Libertad y un par de águilas doradas.

La capacidad del presidente para conectar con las preocupaciones de los trabajadores siempre ha parecido incongruente con su biografía como desarrollador inmobiliario multimillonario.

Sin embargo, sus políticas de corte populista y su énfasis en la economía durante su campaña de 2024 lo ayudaron a regresar a la Casa Blanca.

Arco triunfal de 250 pies cerca del Monumento a Lincoln, otro proyecto de Trump. (Foto: EFE) (SHAWN THEW/EFE)

El estratega republicano Rick Tyler señaló que, cuando Trump se postuló por primera vez a la presidencia en 2016, su riqueza fue un punto a favor.

“Mientras otros, como Mitt Romney, restaban importancia a lo ricos que eran, Trump ofrecía paseos gratuitos en helicóptero en la Feria Estatal de Iowa”, dijo Tyler. “A la gente le encantaba”.

Aun así, la atención de Trump a algunos de los lujos de la presidencia, mientras más estadounidenses se preocupan por pagar sus cuentas, ha generado acusaciones de que es una versión moderna de Marie Antoinette.

“‘Librando guerras’ y con los precios de la gasolina al alza, pero Trump tiene tiempo para presumir su salón de baile financiado por multimillonarios”, escribió el senador demócrata por Nueva Jersey, Andy Kim, en X, en respuesta a la presentación de Trump a bordo del Air Force One.

El gobernador demócrata de California, Gavin Newsom, posible aspirante presidencial en 2028, ha sido más directo al comparar a Trump con la última reina antes de la Revolución Francesa, símbolo de la opulencia excesiva, incluso publicando en redes sociales una imagen generada por inteligencia artificial con el rostro de Trump en su cuerpo.

“TRUMP ‘MARÍA ANTONIETA’ DICE: ‘¡NO HAY ATENCIÓN MÉDICA PARA USTEDES, CAMPESINOS, PERO SÍ UN SALÓN DE BAILE PARA LA REINA!’”, escribió Newsom en octubre de 2025, al inicio del cierre de gobierno de 43 días del otoño pasado.

Casa Blanca: ‘Éxito de Trump beneficia a estadounidenses’

Consultado sobre las comparaciones con María Antonieta, el portavoz de la Casa Blanca, Davis Ingle, afirmó que Trump “pasará a la historia como el presidente más exitoso y trascendental de nuestra vida”.

“Sus logros en favor del pueblo estadounidense quedarán impresos en el tejido de Estados Unidos y serán sentidos por cada Casa Blanca que venga después”, señaló en un comunicado.

Los republicanos han evitado cuestionarlo, aunque ha habido poca crítica a un fallo judicial federal que ordena detener el proyecto hasta que obtenga aprobación del Congreso. (GRAEME SLOAN / POOL/EFE)

El presidente enfrentó críticas similares durante su primer mandato. Pero recientemente ha sido abierto ante las acusaciones de estar desconectado de las preocupaciones de los estadounidenses por el alto costo de vida, lo que podría complicar a los republicanos mantener el control del Congreso.

Los republicanos han evitado cuestionarlo, aunque ha habido poca crítica a un fallo judicial federal que ordena detener el proyecto hasta que obtenga aprobación del Congreso.

Además, la Cámara de Representantes y el Senado, controlados por el Partido Republicano, no han priorizado legislación para avanzar con el salón de baile.

“No soy muy aficionado a la arquitectura”, dijo el senador republicano por Luisiana, John Kennedy, el otoño pasado.

Alrededor de dos tercios de los estadounidenses consideran que Trump está “desconectado” de las preocupaciones de la mayoría de la población, según una encuesta de ABC News/Washington Post/Ipsos de febrero, aunque el mismo porcentaje opinó lo mismo del Partido Demócrata.

La propia narrativa de Trump en EU

Los presidentes suelen estar alejados de los votantes, rodeados de capas de seguridad y de colaboradores cercanos.

En su libro Why Presidents Fail And How They Can Succeed Again, Elaine Kamarck sostiene que los mandatarios tienden a enfocarse demasiado en sus propias narrativas políticas en lugar de en las preocupaciones del público. Sin embargo, en el caso de Trump, “todo esto es francamente único”.

Kamarck señaló el salón de baile y otras renovaciones en la Casa Blanca, además de decisiones como añadir su firma al papel moneda y renombrar el Centro Kennedy con su nombre.

“Es un reflejo, creo, de su trayectoria como empresario y de alguien que hizo su fortuna vendiendo su nombre”, dijo Kamarck, quien trabajó en la Casa Blanca de Bill Clinton.

Mientras Trump se enfoca en el salón de baile y otros proyectos en Washington, algunas obras públicas en otras partes del país han quedado rezagadas.

Joe Meyer, exalcalde de Covington, Kentucky, pasó años impulsando mejoras clave al puente Brent Spence, que conecta su ciudad con Cincinnati, un proyecto considerado prioritario a nivel federal desde la primera administración de Trump.

Los fondos federales para las mejoras fueron aprobados durante la presidencia de Joe Biden, pero se retrasaron por una revisión ordenada por Trump. Ahora, se prevé que las obras comiencen finalmente este año, aunque los retrasos podrían limitar las opciones de diseño y ralentizar el proyecto, dijo Meyer.

“El salón de baile es un asunto interno de Washington”, afirmó Meyer. “El puente es un desastre. Es una frustración con la que hemos lidiado durante siempre”.