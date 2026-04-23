Afore XXI Banorte es líder en educación financiera: CONSAR

La Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR) otorgó a Afore XXI Banorte una calificación perfecta en el Censo de Educación Financiera y Previsional (CEFP) 2025, al cumplir con la totalidad de los indicadores evaluados en materia de difusión, generación de contenidos y alcance de información para los trabajadores.

El CEFP, que desde 2016 mide las acciones de las Afores para fortalecer las capacidades financieras de la población, evaluó en esta edición 31 temas relacionados con bienestar financiero, funcionamiento del sistema de pensiones y trámites asociados a las cuentas de ahorro para el retiro.

De acuerdo con la CONSAR, durante 2025 la Administradora creció en un 63%, posicionándose como líder del sector, con 647 acciones validadas, reflejando el mayor esfuerzo institucional para acercar información clara y útil para las y los mexicanos en materia de educación financiera.

En este contexto, Afore XXI Banorte destacó al 100% por cubrir la totalidad de los indicadores evaluados, mediante contenidos y programas enfocados en finanzas personales, importancia del Ahorro Voluntario, correcta realización de trámites y actualización de datos de los trabajadores. Entre los temas prioritarios también se incorporaron acciones para prevenir fraudes en trámites de retiro, con el objetivo de fortalecer la protección del patrimonio de los trabajadores frente a riesgos operativos y posibles abusos.

Al respecto, Julio César Cervantes Parra, Presidente de la CONSAR, señaló: “Los resultados del Censo de Educación Financiera y Previsional 2025 muestran avances importantes en la manera en que las Afores están acercando información clara y útil a las y los mexicanos. En el caso de XXI Banorte, alcanzar el 100% en la evaluación refleja un esfuerzo positivo y consistente por fortalecer la cultura del ahorro para el retiro y por impulsar que más personas comprendan mejor cómo funciona su Cuenta Individual”.

Por su parte, David Razú Aznar, Director General de Afore XXI Banorte, indicó que el resultado refleja la importancia de la educación financiera como una herramienta clave para fortalecer el sistema de pensiones. “Alcanzar el 100% en el Censo de Educación Financiera y Previsional confirma que la información financiera oportuna y accesible es un elemento central para mejorar las decisiones de ahorro de las personas. En XXI Banorte estamos convencidos de que una ciudadanía mejor informada puede planear con claridad su retiro, fortalecer su patrimonio y aprovechar las oportunidades que ofrece el Sistema de Ahorro para el Retiro”, afirmó.

Es importante destacar que la Administradora ha impulsado herramientas digitales como calculadoras, contenidos educativos y materiales informativos, los cuales permiten a los usuarios comprender mejor su situación financiera y proyectar su ahorro a largo plazo.

Con este reconocimiento, XXI Banorte refuerza su papel como uno de los actores relevantes en la promoción de la educación financiera en México, con el objetivo de que más trabajadores tomen decisiones informadas y fortalezcan su ahorro para tener un retiro digno.