¿Alto al fuego en Estrecho de Ormuz ‘pende de un hilo’? Irán se niega a negociar con EU

Donald Trump e Irán pactaron un alto al fuego, un acuerdo de dos semanas que vence el próximo martes 21 de abril.

¿No habrá más tregua en el Estrecho de Ormuz? Irán expresó reservas para enviar diplomáticos a Pakistán para una segunda ronda de conversaciones de paz, luego de que Estados Unidos confiscó un buque iraní.

Teherán no tiene planes de asistir a las posibles negociaciones —que buscarían un acuerdo para poner fin formal al conflicto de siete semanas— aunque la decisión final aún no está tomada, dijo este lunes 20 de abril el portavoz de la cancillería, Esmail Baghaei.

“Hay diversas señales de que no existe seriedad por parte de Estados Unidos para avanzar en la vía diplomática”, señaló. Añadió que Irán analiza una propuesta estadounidense entregada durante la visita del jefe del Ejército de Pakistán, Asim Munir.

¿Cuánto termina el alto al fuego acordado entre Trump e Irán?

Los comentarios de Baghaei se producen tras un fin de semana turbulento que puso en duda si ambas partes se reunirán antes de que expire el alto al fuego el próximo martes 21 de abril, hora de Estados Unidos. Persisten diferencias en el acuerdo de paz en temas clave, como el programa nuclear iraní y el control del Estrecho de Ormuz, una vía estratégica para el suministro energético global.

El presidente Donald Trump comentó el domingo 19 de abril que el enviado especial Steve Witkoff viajará a Pakistán para negociaciones el martes 21 de abril, según Fox. Sin embargo, el mandatario retomó un tono escalatorio en redes sociales, al amenazar a Irán con destrucción masiva si no se alcanza un acuerdo.

“Estamos ofreciendo un acuerdo muy justo y razonable, y espero que lo acepten porque, si no, Estados Unidos va a destruir cada planta eléctrica y cada puente en Irán”, escribió Trump el domingo. “¡SE ACABÓ EL SEÑOR BUENA ONDA!”

El mensaje marca un giro respecto al viernes pasado, cuando Trump aseguró que un acuerdo estaba prácticamente cerrado. Funcionarios iraníes han negado haber cedido en demandas clave de Washington, como poner fin al programa nuclear o entregar reservas de uranio enriquecido.

“La transferencia de material de uranio enriquecido nunca fue discutida en esta ronda de negociaciones, ni antes”, afirmó Baghaei. Ambas partes se reunieron en Islamabad el fin de semana del 11 y 12 de abril, sin lograr un acuerdo.

¿Estrecho de Ormuz está abierto al tránsito de buques petroleros?

Irán, que ha mantenido prácticamente cerrado el Estrecho de Ormuz a todo tráfico excepto sus propios envíos petroleros desde el inicio de la guerra el 28 de febrero, anunció el viernes su reapertura, lo que provocó una caída en los precios del petróleo. Sin embargo, Teherán revirtió rápidamente la decisión después de que Estados Unidos se negara a levantar su propio bloqueo, y la Marina estadounidense interceptó y abordó un buque de carga con bandera iraní en el Golfo de Omán.

Se trata del primer incidente de este tipo desde que Washington adoptó la estrategia de bloqueo hace una semana. El Estrecho de Ormuz permanece prácticamente cerrado este lunes 20 de abril, agravando la crisis global de energía y materias primas que se ha intensificado desde el inicio de los bombardeos de Estados Unidos e Israel contra Irán a finales de febrero.

El presidente Xi Jinping pidió mantener el tránsito normal por el Estrecho de Ormuz durante una llamada con el príncipe heredero saudí, Mohammed bin Salman, al tiempo que solicitó un alto al fuego inmediato y completo.

El conflicto y el cierre de Ormuz han afectado las exportaciones hacia China, obligando a Beijing a importar volúmenes récord de etano estadounidense como alternativa para su industria petroquímica. Antes de la guerra, cerca de una quinta parte del petróleo mundial y del gas natural licuado transitaba por este paso estratégico.

Pese a la cautela de Irán sobre las negociaciones, el presidente Masoud Pezeshkian aseguró que no hay intención de retomar los combates y llamó a utilizar todos los canales diplomáticos para reducir tensiones. “La guerra no beneficia a nadie”, afirmó.