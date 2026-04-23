Tren al AIFA se llamará Felipe Ángeles; Gobierno compra participación restante a CAF

La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza la mañanera de este jueves 23 de abril desde el Palacio Nacional.

En esta conferencia podría brindar más detalles sobre si funcionarios del gobierno federal dejarán su cargo para buscar otras aspiraciones políticas, luego de que Luisa María Alcalde aceptara ser consejera jurídica de la presidencia, en el lugar de Esthela Damián, quien aspira a trabajar en Guerrero.

Sigue la cobertura minuto a minuto de la mañanera de Sheinbaum a través de El Financiero.

Tren Suburbano pasa a manos del Gobierno tras acuerdo con CAF

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que el Tren Suburbano pasará a ser administrado por el gobierno federal luego que se alcanzara un acuerdo con las empresas CAF (43.4 por ciento) y Omnitren (7.6 por ciento) para adquirir sus participaciones y hacerse con el control total.

Jorge Mendoza, director general del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras), explicó que se llegó a un acuerdo para pagar por la participación de las empresas 5 mil 999 millones de pesos.

“Esta empresa se administrará con eficiencia, en todos los usos de los recursos, privilegiando siempre la seguridad y el servicio de calidad para todas las personas usuarias. Vamos a asegurar que este tren se maneje de la manera más eficiente posible”, dijo el director de Banobras.

Sheinbaum confirma que propondrá a Roberto Lazzeri como nuevo embajador de México en EU

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó los trascendidos para sustituir a Esteban Moctezuma, actual embajador de México en EU, en su lugar llegaría Roberto Lazzeri.

Explicó que se debe llevar a cabo un procedimiento para que Estados Unidos acepte a Lazzeri. En tanto, cuando se efectúe, Moctezuma formará parte de otro cargo que próximamente anunciará la mandataria.

“Trascendió que estamos proponiendo a Roberto Lazzeri como embajador en Estados Unidos. Tiene que seguir todo un procedimiento, no lo habíamos hecho público, apenas se tiene que enviar este proceso y ver si Estados Unidos acepta este proceso”, comentó.

¿Qué sucedió en la mañanera de Claudia Sheinbaum el 22 de abril?

En la mañanera del 22 de abril, la presidenta Claudia Sheinbaum se refirió a la invitación que hizo a Luisa María Alcalde para que formara parte de su gabinete, tras la salida de Esthela Damián.

Ante supuestos rumores que circularon la semana pasada, la lideresa de Morena había rechazado que fuera a dejar la dirigencia del partido guinda en medio de los preparativos para las elecciones del 2027.

En tanto, Mario Delgado, secretario de Educación Pública (SEP), comentó que evalúan la posibilidad de que las clases se realicen a distancia durante los partidos del Mundial 2026 que se realizará en junio.

Además, la mandataria comentó que analizan la propuesta de los morenistas en Cámara de Diputados para aplazar la elección judicial para el 2028 y la implementación de nuevos filtros para la selección de candidatos.