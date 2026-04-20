Han pasado 84 años: ¿Cuándo inaugurará Sheinbaum el Tren de Buenavista al AIFA?

La presidenta Sheinbaum anunció la fecha oficial en la que será inaugurado el Tren Suburbano que irá de Buenavista al AIFA.

¡El tren suburbano de Buenavista al AIFA ya tiene fecha de estreno! La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que la fecha de inauguración será el próximo domingo 26 de abril.

“Ya, ya está listo, el domingo se inaugura el tren al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA)”, dijo la mandataria durante su conferencia ‘mañanera’ de este lunes 20 de abril.

Dicha información había sido adelantada por la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, en la conferencia ‘mañanera’ del viernes.

La titular de Gobernación dijo que ya estaba “todo listo” para la inauguración del tren al AIFA y se tenía contemplada para el pasado fin de semana, pero que esperarían a la presidenta Sheinbaum quien estaba de viaje en Barcelona.

¿Qué sabemos de la inauguración del tren al AIFA?

“En principio sería el próximo fin de semana cuando se lleve a cabo la inauguración del tren Lechería-AIFA, pero será la presidenta quien oficialice el anuncio ya que ahora ella se encuentra fuera”, dijo Rosa Icela Rodríguez.

El Tren Suburbano al AIFA es un proyecto de infraestructura ferroviaria diseñado para conectar de manera masiva y eficiente a la Ciudad de México con el aeropuerto ubicado en el Estado de México. Es una ampliación del actual sistema del Tren Suburbano que corre de Buenavista a Cuautitlán.

La obra consiste en un ramal de 23 kilómetros de longitud que se desprende de la estación Lechería, atraviesa los municipios mexiquenses de Tultitlán, Tultepec, Nextlalpan y Zumpango, para llegar a la terminal de pasajeros.

El tramo tendrá seis estaciones y el objetivo es llegar desde el centro de la Ciudad de México al AIFA sin transbordos en un tiempo aproximado de 39 minutos.

Así serán los trenes que irán de Buenavista al AIFA

Con esta obra, no solo facilitará el transporte de pasajeros y turistas con espacios dedicados para equipaje, sino que también funcionará como un motor de desarrollo logístico y económico para la región, ofreciendo una alternativa masiva, segura y eficiente frente al transporte por carretera.

Los trenes tienen capacidad para transportar a 82 mil personas diariamente. La última etapa fue de certificación y verificación de funcionalidad, incluyendo pruebas de señalización, catenaria, vías y material rodante, último paso antes de su apertura al público.

Los ingenieros de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) estuvieron a cargo de concluir la obra civil, que incluyó la construcción de paraderos, puentes y accesos peatonales, así como la instalación de dos vías de 24 kilómetros, con el uso de mil 500 toneladas de acero, 96 mil durmientes, 130 mil metros cuadrados de balastro y 50 mil metros cúbicos de concreto.

La red contará con 10 trenes cuyo intervalo de operación será de 10 minutos entre cada uno. El horario será de 5:00 a 00:30 horas y el acceso será con la Tarjeta de Movilidad Integrada.

Hace unas semanas, la presidenta Sheinbaum aseguró que el tren Suburbano de Buenavista al AIFA sería inaugurado para las vacaciones de Semana Santa; sin embargo, esto no ocurrió debido a que faltaban algunas pruebas de operación.

*Con información de Quadratín