‘Vamos a esperar a la presidenta’: ¿Cuándo abrirá el Tren Suburbano de Buenavista al AIFA?

En redes sociales hubo rumores sobre la fecha de la próxima inauguración del tren suburbano que va de Buenavista al AIFA. (Tren Suburbano)

¡Todo listo para el Tren Suburbano de Buenavista al AIFA!, adelantó la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez. Sin embargo, afirmó que esperarán a que la presidenta Claudia Sheinbaum regrese de su viaje a Barcelona para que esté en la inauguración.

“Nos comenta Andrés Lajous que ya tienen todo listo para la inauguración del tren, pero vamos a esperar a la presidenta”, dijo la secretaria de Gobernación durante la conferencia ‘mañanera’ de este viernes 17 de abril.

La fecha prevista sería el próximo fin de semana, es decir, durante el 25 o 26 de abril en un evento encabezado por la mandataria.

En redes sociales surgieron rumores sobre que la inauguración sería el 19 de abril; sin embargo, esto no ocurrirá debido a la visita a Barcelona de la presidenta Sheinbaum.

¿Qué sabemos del tren que irá de Buenavista al AIFA?

Con la inauguración de la nueva ruta, entrará en operación el tramo de la Línea 2 del Tren Suburbano que irá de Buenavista-Lechería hasta el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

Se prevé que esta nueva ruta beneficie a más de 80 mil personas diariamente y reduzca significativamente el tiempo de traslado desde la Ciudad de México hacia la terminal aérea.

Fue en septiembre de 2021 cuando iniciaron los trabajos y, hasta el momento, según la última revisión, las estaciones y accesos están listos y funcionales, aunque pobladores señalan que aún hay pendientes.

El tren saldrá desde la terminal Buenavista y tendrá una extensión de 23.7 kilómetros y llegará al aeropuerto en aproximadamente 43 minutos, lo que mejorará la conectividad entre la capital y el AIFA. Las nuevas estaciones después de Lechería son:

Cueyamil.

La Loma.

Teyahualco.

Prado Sur.

Cajiga.

Jaltocan.

AIFA.

Así serán los trenes que viajarán de Buenavista al AIFA

Aunque se encuentran en la fase final, en algunas estaciones como Prado Sur, Teyahualco y Cueyamil aún se observan puentes peatonales provisionales para el acceso. No obstante, de acuerdo con la Agencia de Trenes y Transporte Público, encabezada por Andrés Lajous, estarán listas para su operación.

Los trenes, con capacidad para transportar a 82 mil personas diariamente están en etapa de certificación y verificación de funcionalidad, incluyendo pruebas de señalización, catenaria, vías y material rodante, último paso antes de su apertura al público.

Finalmente, ingenieros de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) estuvieron a cargo de concluir la obra civil que llegará al AIFA e incluyó la construcción de paraderos, puentes y accesos peatonales, así como la instalación de dos vías de 24 kilómetros, con el uso de mil 500 toneladas de acero, 96 mil durmientes, 130 mil metros cuadrados de balastro y 50 mil metros cúbicos de concreto.

El Gobierno de México tenía la intención de inaugurar la obra durante las vacaciones de Semana Santa; sin embargo, esto no fue posible debido a la realización de pruebas durante sus recorridos.

Lajous agregó que solo sería cuestión de días para que el tramo estuviera abierto para los usuarios y así mejorar la conectividad desde el centro de la CDMX al AIFA.

*Con información de Quadratín