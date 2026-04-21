¿Guerra en Irán cancela ‘el delicioso’? El mayor fabricante de condones del mundo subirá sus precios

Los condones subirán de precio debido a que el suministro de algunas materias primas se está complicando por la guerra en Medio Oriente.

Las ondas de choque económicas por la guerra en Irán ya alcanzaron incluso a los condones.

Karex, que fabrica uno de cada cinco condones en el mundo, se prepara para aumentar sus precios hasta en 30 por ciento, ya que la guerra entre EU e Irán, que negocian la extensión del alto al fuego, está desestabilizando las cadenas de suministro y elevando los costos, adelantó su director ejecutivo, Goh Miah Kiat, en entrevista con Bloomberg News.

El aumento en el costo de los condones subraya cómo la guerra en Medio Oriente —que ya ha sacudido los precios del petróleo y elevado los costos de alimentos y fertilizantes— está afectando prácticamente todos los aspectos de la vida de los consumidores.

¿Por qué la guerra en Medio Oriente subirá el precio de los condones?

La compañía de Malasia produce alrededor de 5 mil millones de condones al año para marcas como Durex, además de sus propias etiquetas, entre ellas ONE Condoms y Carex.

El incremento de precios se concretará en los próximos meses, señaló Goh. “Hemos estado en proceso de ajustar precios con la mayoría de nuestros clientes, y este es, sin duda, uno de los mayores ajustes que hemos realizado en mucho tiempo”, afirmó.

Los costos de producción del mayor fabricante de condones del mundo han aumentado entre 25 y 30 por ciento desde el inicio de la guerra entre EU e Irán, debido a la escasez de químicos derivados del petróleo y al encarecimiento de materias primas a lo largo de la cadena de suministro, explicó. La tensión entre EU, Israel e Irán también están elevando los costos de los empaques y lubricantes.

Karex, cuyo portafolio incluye productos como condones que brillan en la oscuridad y con sabor a nasi lemak, cuenta con suficiente materia prima para mantener la producción durante los próximos dos o tres meses. Sin embargo, más allá de ese periodo, el panorama es incierto debido a dudas sobre el suministro de insumos clave si el conflicto se prolonga.

El directivo no descartó nuevos aumentos de precios. “No podemos confirmar que en el futuro no haya más ajustes”, dijo.

Precio de ‘ingrediente’ vital para los condones sube 30%

Karex depende de diversos materiales vinculados a la industria petroquímica, como amoníaco para conservar el látex; etanol para empaques e impresión, y aceite de silicona para lubricar cada condón.

Desde el inicio de la guerra entre EU, Israel e Irán, el costo del aceite de silicona ha subido alrededor de 30 por ciento, mientras que los precios del látex de nitrilo se han duplicado y el caucho natural ha aumentado un tercio desde enero.

Encontrar sustitutos no es sencillo debido a los estrictos requisitos regulatorios que rigen productos médicos como los condones, agregó Goh.

Productores rivales en regiones como India enfrentan disrupciones aún más profundas en sus cadenas de suministro. Además, la reducción del apoyo de donantes como USAID para la compra de condones ha llevado a que más organizaciones recurran al mercado comercial, incrementando la demanda.

Por ahora, el aumento de precios no se espera que afecte significativamente el consumo, ya que el mercado de condones es prácticamente resistente a la inflación, señaló Goh.

“En tiempos difíciles, la necesidad de usar condones es incluso mayor, porque hay incertidumbre sobre el futuro, sobre si se tendrá empleo el próximo año”, afirmó. “Si tienes un bebé ahora, tendrás una boca más que alimentar”.