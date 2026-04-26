¿De qué van a acusar a Cole Tomas Allen? Esto sabemos del proceso contra el tirador de la Casa Blanca

Tras ser capturado, Cole Tomas Allen, el presunto tirador de la Casa Blanca, será acusado formalmente tras disparar contra un agente estadounidense en la cena de corresponsales, de la cual evacuaron al presidente Donald Trump.

El fiscal general interino de Estados Unidos, Todd Blanche, declaró este domingo 26 de abril que Cole Tomas Allen será acusado este lunes 27 de abril de uso de arma de fuego durante un delito violento y agresión a un agente federal con un arma peligrosa.

Blanche mencionó que podrían presentarse cargos adicionales según el móvil del ataque y de las pruebas que se encuentren durante la investigación que actualmente está en curso.

Según CBS News, que citó a un funcionario estadounidense anónimo, las autoridades encontraron retórica anti-Trump y anticristiana en las redes sociales del sospechoso. Antes del ataque, el sospechoso envió algunos de sus escritos a familiares, uno de los cuales alertó a las autoridades, informó CBS.

Un agente del Servicio Secreto resultó herido de bala, pero el proyectil impactó en su chaleco antibalas y el agente “estará bien”, declaró Jeanine Pirro, fiscal federal del Distrito de Columbia, el sábado por la noche en una rueda de prensa.

Cole Tomas Allen pasó 3 años adquiriendo armas

El hombre acusado de irrumpir en la cena de corresponsales de la Casa Blanca pasó años adquiriendo su arsenal en secreto: compró una escopeta a un vendedor de armas de fuego de Torrance, California, ocho meses antes del ataque y una pistola semiautomática dos años antes, según un perfil de inteligencia policial revisado por Bloomberg.

Según el perfil, Cole Tomas Allen, de 31 años, compró una escopeta de corredera Maverick calibre 12 en Turner’s Outdoorsman en Torrance en agosto de 2025 y una pistola semiautomática Armscor en CAP Tactical Firearms en Lawndale en octubre de 2023.

Allen, quien se graduó en ingeniería mecánica en Caltech en 2017 y estaba cursando una maestría en ciencias de la computación en la Universidad Estatal de California-Dominguez Hills hasta 2025, viajó por todo el país en tren. Tomó el Amtrak desde Los Ángeles hasta Chicago y luego a Washington antes de registrarse en el Washington Hilton, donde se hospedó durante varios días antes del ataque, según declaró el fiscal general interino Todd Blanche el domingo en el programa Face the Nation de CBS.

El presidente Donald Trump confirmó a Fox News los informes de los medios de comunicación que indicaban que el sospechoso había escrito un manifiesto lleno de ira, pero no ofreció muchos detalles. “Albergaba mucho odio en su corazón desde hacía tiempo”, dijo Trump el domingo. “Era algo religioso, profundamente anticristiano”.

Fox News también informó que el hermano del sospechoso había notificado a la policía de New London, Connecticut, sobre el manifiesto. “Su familia dijo que estaba pasando por un momento muy difícil”, dijo Trump. “Quizás deberían haberlo denunciado con más contundencia, pero supongo que es algo difícil de hacer”.

Según Blanche, las pruebas preliminares sugieren que Allen tenía como objetivo a funcionarios de la administración, aunque se negó a dar detalles. Allen no está cooperando con los investigadores.

Es probable que el ataque genere un mayor escrutinio sobre la seguridad ferroviaria. A diferencia de los viajes en avión, en Amtrak los pasajeros no están obligados a declarar las armas de fuego. Blanche afirmó que los investigadores aún no han determinado cómo Allen transportó las armas a través de las fronteras estatales, pero rechazó las peticiones de endurecer los protocolos.

“No creo que se trate de cambiar las leyes”, dijo.

Con información de Bloomberg.