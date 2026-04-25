¿Qué es la cena de corresponsales de la Casa Blanca y por qué Trump asistió HOY por primera vez en años?

Trump y su gabinete fueron evacuados de inmediato por el Servicio Secreto después de que se escucharan disparos en el hotel Washington Hilton.

La tradicional cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca (WHCA) vivió este año una de sus ediciones más tensas en Washington, marcada no solo por el regreso del presidente de Estados Unidos, Donald Trump (tras años de ausencia), sino también por un incidente de seguridad que obligó a evacuarlo junto con la primera dama y altos funcionarios del gobierno tras escucharse disparos en el hotel Hilton.

Trump y su gabinete fueron evacuados de inmediato por el Servicio Secreto junto con otros altos cargos, después de que se escucharan disparos en una zona cercana a los controles de seguridad del hotel.

Los agentes informaron posteriormente que tanto el presidente como su equipo se encuentran en buen estado y que, en coordinación con la Policía Metropolitana de Washington, investiga un incidente con arma de fuego. Las autoridades confirmaron la detención de una persona relacionada con los hechos.

En redes sociales, el propio Trump calificó la respuesta de las fuerzas de seguridad como “fantástica” y aseguró que actuaron “con rapidez y valentía”.

Videos en redes sociales mostraron que el incidente ocurrió mientras el mentalista Oz Pearlman interactuaba con el presidente y la primera dama. Melania Trump reaccionó sorprendida al escuchar el ruido de las detonaciones, mientras los asistentes eran evacuados y agentes armados del Servicio Secreto ingresaban al salón para asegurar la zona.

Una gala clave entre prensa, poder y sátira política

La Cena de Corresponsales de la Casa Blanca es uno de los eventos sociales más importantes de Washington. Organizada por la WHCA —la asociación que agrupa a los periodistas que cubren la presidencia estadounidense—, se celebra cada último sábado de abril en el hotel Washington Hilton.

El evento reúne a más de 2 mil invitados, entre ellos el presidente, el vicepresidente, miembros del Congreso, del Gobierno y del cuerpo diplomático. Su objetivo es recaudar fondos para la asociación y celebrar la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que garantiza la libertad de prensa.

Tradicionalmente, la velada incluye un discurso del presidente con tono humorístico y político, además de la participación de un comediante invitado que satiriza tanto al mandatario como a los medios y a la clase política de Washington. Sin embargo, la cena también ha sido criticada por su tono elitista y por la cercanía entre periodistas y poder político.

Una tradición centenaria con ausencias históricas

La WHCA fue fundada en 1914 y celebró su primera cena en 1921. Desde la participación del presidente Calvin Coolidge en 1924, todos los mandatarios estadounidenses han asistido al menos una vez, con excepciones puntuales.

Donald Trump había sido uno de los grandes ausentes durante su primer mandato (2017-2021), al boicotear el evento, al igual que en el año anterior a su retorno. Su decisión rompió con una tradición histórica de presencia presidencial casi ininterrumpida.

A lo largo del tiempo, la gala ha sido cancelada en momentos clave: en 1930 por la muerte del expresidente William Howard Taft, durante la Segunda Guerra Mundial en 1942 y en 2020 y 2021 por la pandemia de covid-19. También ha reflejado cambios sociales, como la eliminación del veto a la entrada de mujeres en 1962.

El regreso de Trump a la cena de corresponsales

Este año, Donald Trump decidió finalmente asistir acompañado de la primera dama, Melania Trump, poniendo fin a su boicot. En marzo, el presidente había aceptado la invitación de la WHCA, argumentando que su negativa previa se debía a lo que calificó como un trato “extraordinariamente duro” por parte de la prensa.

Su regreso también coincidió con un cambio en el formato del entretenimiento: en lugar de un comediante que suele burlarse del presidente, el invitado fue el mentalista Oz Pearlman, lo que habría contribuido a suavizar el tono del evento.

La gala se desarrolló en un contexto de alta tensión política, con Trump intensificando sus críticas a los medios, a los que acusa de difundir “noticias falsas”, además de mantener disputas legales con diversos medios de comunicación.