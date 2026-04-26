Atacante sí iba por Donald Trump: Karoline Leavitt afirma que Cole Tomas Allen quería ‘matar al presidente’

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, describió al atacante en la cena de corresponsales de la que fue evacuado Donald Trump como un “loco que buscaba asesinar al presidente y matar a tantos altos funcionarios de la administración Trump como fuera posible”.

“Esta violencia política debe terminar”, escribió Leavitt en X, y afirmó que un agente “recibió un disparo en el pecho e inmediatamente se movilizó para neutralizar al tirador”.

El sospechoso armado que intentó entrar en un salón de baile de Washington donde el presidente Donald Trump estaba dando un discurso probablemente tenía como objetivo a funcionarios de la administración, dijo el fiscal general interino Todd Blanche.

Blanche declaró este domingo en el programa Meet the Press de la NBC que se cree que el hombre actuó solo tras viajar en tren desde California y que se alojaba en el Washington Hilton, que albergaba la cena anual de corresponsales de la Casa Blanca en la que estaba previsto que hablara Trump.

Según nuestras investigaciones hasta el momento, “creemos que el sospechoso tenía como objetivo a funcionarios de la administración”, declaró Blanche, citando ciertos escritos del sospechoso y entrevistas con personas que lo conocían. Blanche se negó a pronunciarse sobre si Trump era el objetivo, limitándose a decir que formaba parte de la administración.

Sus comentarios chocan con los de Karoline Leavitt, que afirmó que Cole Tomas Allen sí intentó matar a Trump. No quedó claro de inmediato si su evaluación se basaba en los hallazgos de las fuerzas del orden.

Aún no están claros los motivos del sospechoso, declaró Blanche, añadiendo que hasta el momento no ve ninguna conexión con ninguna directiva política específica de la administración. Según un perfil de inteligencia policial revisado por Bloomberg, el hombre había adquirido sus armas —una escopeta y una pistola semiautomática— en los últimos tres años.

“No dejaremos de hacer cosas como las que hicimos anoche bajo esta administración”, dijo Blanche en el programa Face the Nation de CBS . “Y si uno de los objetivos de este hombre era asustarnos, fracasó”.

¿Qué sigue para Cole Tomas Allen? Este será el proceso tras su captura

El presunto autor de los disparos en la Casa Blanca, identificado como Cole Tomas Allen, de 31 años y residente de Torrance, California, será acusado el lunes de agredir a un agente federal y de usar un arma de fuego en una agresión, según declaró Blanche en NBC. En declaraciones a CBS, indicó que podrían presentarse cargos adicionales dependiendo del móvil del atacante y de las pruebas recabadas durante la investigación en curso.

Según CBS News, que citó a un funcionario estadounidense anónimo, las autoridades encontraron retórica anti-Trump y anticristiana en las redes sociales del sospechoso. Antes del ataque, el sospechoso envió algunos de sus escritos a familiares, uno de los cuales alertó a las autoridades, informó CBS.

Un agente del Servicio Secreto resultó herido de bala, pero el proyectil impactó en su chaleco antibalas y el agente “estará bien”, declaró Jeanine Pirro, fiscal federal del Distrito de Columbia, el sábado por la noche en una rueda de prensa.

Los disparos interrumpieron la primera aparición de Trump como presidente en la cena anual, a la que sus predecesores asistían habitualmente. Agentes del Servicio Secreto entraron rápidamente en la sala para evacuar a Trump, a la primera dama Melania Trump, al vicepresidente JD Vance y a los miembros del gabinete. Los asistentes se refugiaron bajo las mesas. El incidente tuvo lugar justo a las afueras del salón de baile del Washington Hilton, donde se celebraba la cena.

Trump dijo el domingo que el tiroteo era un recordatorio de por qué está intentando construir un nuevo y enorme salón de baile en la Casa Blanca.

“Este evento jamás habría sido posible con el Salón de Baile Militarmente Ultrasecreto actualmente en construcción en la Casa Blanca. ¡No se puede construir lo suficientemente rápido!”, escribió en una publicación en redes sociales.

También comparó la seguridad del salón de baile que planeaba usar con la del hotel que albergó el evento del sábado. “No hay habitaciones en la parte superior por donde puedan entrar personas sin autorización, y está dentro del recinto del edificio más seguro del mundo”, agregó.

Cuando le preguntaron en el programa State of the Union de CNN si el incidente había sido una falla de seguridad, Blanche rechazó esa idea. “Fue un gran éxito de seguridad”, dijo. “Este sospechoso apenas logró traspasar el perímetro”.

El tiroteo constituye el ejemplo más reciente de la violencia política que ha asolado al país, incluyendo el ataque del 6 de enero de 2021 contra el Capitolio de Estados Unidos y el incendio de la residencia del gobernador de Pensilvania. Trump ya había sido objeto de intentos de asesinato, como el ocurrido en un mitin en Pensilvania en 2024, en el que una bala le rozó la oreja.

“La forma en que respondemos a esas amenazas no es encerrándonos en un búnker y escondiéndonos”, dijo Blanche en CBS. “Es confiar en las fuerzas del orden que velan por nuestra seguridad, y eso fue lo que sucedió anoche y es lo que creo que seguiremos viendo en el futuro”.

El motivo del atacante no está claro, pero se cree que se trata de un “lobo solitario”, dijo Trump en la conferencia de prensa del sábado por la noche.