¿Quién es Gaby Pfennich, la tataranieta de Porfirio Díaz que se viralizó por ‘romper’ mitos familiares?

La tataranieta de Porfirio Díaz rompe los mitos de la familia y descendencia del expresidente. (Wikipedia/@gabypfennich)

Ser familiar de Porfirio Díaz es, sin duda, convivir a diario con uno de los capítulos más intensos de la historia de México. Sin embargo, una mujer que dice ser familiar del expresidente generó interés al afirmar “estar orgullosa de ser su descendiente”.

Gabriela Bernal Pfennich asegura ser tataranieta de uno de los personajes clave de la historia mexicana. Según explicó, pertenece al linaje materno de la familia Díaz: su madre es hija de María Eugenia Díaz Castine, quien, a su vez, fue hija del ingeniero Manuel Díaz Raigosa, el último nieto del general nacido en Francia durante el exilio.

Manuel Díaz Raigosa es hijo de Deodato Lucas Porfirio Díaz, hijo de Porfirio Díaz Mori y Delfina Ortega Díaz, según el árbol genealógico realizado por Geneanet, portal que recauda los datos y vínculos de al menos una veintena de hijos, nietos y bisnietos del expresidente de México, cuyo mandato abarcó de 1877 a 1880 y de 1884 a 1911.

Hace días, Gabriela publicó un video que provocó interés, donde explica su árbol genealógico. El video alcanzó más de 4.1 millones de reproducciones en TikTok. Ante la curiosidad, Gabriela comenzó a responder preguntas sobre la descendencia de Porfirio Díaz.

Descendencia de Porfirio Díaz: ¿A qué se dedica la tataranieta del expresidente?

A menudo, cuando se habla de los descendientes de las grandes figuras del Porfiriato, se piensa en herencias incalculables y un estilo de vida rodeado de lujos, al estilo de las aristocráticas familias mexicanas que brillaron en París a principios del siglo XX.

Sin embargo, el día a día de Gabriela afirma que está alejado de esa visión. Ella misma desmiente el mito de la inmensa fortuna heredada, ya que su familia es, en su mayoría, de clase media y se sustenta gracias a sus propios empleos y proyectos.

“Nadie tenemos dinero de Porfirio Díaz, no alcanzó ni para la generación de mi bisabuelo”, comentó en otra grabación que publicó en TikTok.

Lejos de los palacios y los valses, Gabriela tiene un “trabajo normal” y construyó una trayectoria en medios de comunicación y el entretenimiento.

Es egresada de la Universidad Anáhuac, donde estudió Ciencias de la Comunicación con especialidad en televisión. Su formación académica le permitió desarrollar la habilidad para desempeñarse como locutora y maestra de ceremonias.

Su carrera profesional la ha llevado a explorar la televisión y la creación de contenido desde diversas trincheras. Trabajó como asistente de contenido seleccionando videos para “Ridículos MTV” y viajó por México durante tres meses buscando talento para el programa “Se Busca Comediante” de Comedy Central.

Además, destacó como coordinadora de contenido en el popular talk show “Chumel con Chumel Torres” de HBO Latin America, donde supervisó guiones, redacción de noticias y lluvia de ideas creativas.

También fungió como Jefa del Departamento de Comunicación para Zermat USA, liderando estrategias digitales y publicidad, y actualmente se desempeña como Content Manager en Niumedia Networks en la Ciudad de México.

Recientemente comentó que se prepara para convertirse en sumiller.

Tataranieta de Porfirio Díaz cuenta cómo sobrevivió a clases de historia

Para Gabriela, crecer como descendiente de una de las figuras más polémicas de México tuvo sus retos, aunque ella contó cómo fue su paso por la escuela. Confesó que en los primeros niveles de la educación llegó a tener profesores “cero objetivos” y que se ponía muy nerviosa cuando el temario llegaba al Porfiriato, pues “ya sabía cómo venía el golpe”.

Sin embargo, en la universidad, notó que los historiadores e investigadores, al tener acceso a más fuentes y contexto, suelen mostrar una postura mucho más amplia y diferente a la de sus maestros de educación básica.

De acuerdo con Gabriela, las primeras generaciones, hijos de Porfirio Díaz, prefirieron mantener su parentesco en secreto para evitar reacciones negativas, una reserva que algunos miembros de la familia conservan hasta hoy.

Gabriela calcula que existen poco más de 300 descendientes de Porfirio Díaz y comenta que no conoce a ninguno que participe en la política.

Porfirio Díaz: ¿Modernizador o dictador?

El mandato de Porfirio Díaz aún divide opiniones. Por un lado, se le reconoce como el líder que puso a México rumbo a la modernidad y por otro lado, la balanza histórica señala las sombras de sus 31 años en el poder, al afirmar que se aferró a la silla presidencial.

Sus defensores y descendientes destacan su visión para preparar al país para el siglo XX mediante el desarrollo económico, la construcción de ferrocarriles y la edificación de íconos arquitectónicos que seguimos disfrutando, como el Palacio de Bellas Artes y el Palacio Postal.

Historiadores como Jorge H. Jiménez señalan que Díaz manejó los recursos de la nación con una visión empresarial cuestionable, modificando leyes para otorgar jugosas concesiones a familiares y amigos cercanos.

Sin embargo, para Gabriela parece que el panorama es positivo, percibe que en la actualidad hay más información y otros puntos de vista sobre el gobierno de Porfirio Díaz. Considera que ello permite una memoria más justa de su tatarabuelo y se valoren sus aportaciones al país.