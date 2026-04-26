Rompen límites humanos con los mismos tenis: Dos maratonistas finalizan maratón de Londres en menos de 2 horas

El atleta keniano Sabastian Sawe, en el momento de ganar el maratón de Londres, con récord del mundo incluido. EFE/EPA/NEIL HALL

Hoy es una fecha clave para el atletismo mundial. En el maratón de Londres, el keniano Sebastian Sawe y el etíope Yomif Kejelcha lograron lo que durante años se consideró una barrera simbólica: completar los 42.195 kilómetros en menos de dos horas dentro de una competencia oficial.

Sawe cruzó la meta con un tiempo de 1:59:30, estableciendo un nuevo récord mundial, mientras que Kejelcha finalizó apenas 11 segundos después, con 1:59:41, en lo que fue su debut en la distancia. Ambos compartieron un elemento en común: corrieron con el mismo modelo de tenis Adidas, lo que también colocó a la tecnología deportiva en el centro de la conversación.

Maratón de Londres 2026: Récord mundial de maratón y tiempos históricos

El triunfo de Sawe no solo significó una victoria, sino la ruptura de la marca previa de 2:00:35 establecida en 2023 por el fallecido Kelvin Kiptum en Chicago.

Antes de este resultado, el único antecedente de un maratón por debajo de dos horas correspondía a Eliud Kipchoge, quien registró 1:59:40 en Viena en 2019. Sin embargo, esa marca no fue homologada debido a condiciones especiales, como el uso de liebres rotativas y asistencia externa.

El keniano Sabastian Sawe bate el récord mundial de maratón con 1h59:30 (Luis Campello/EFE)

A diferencia de ese evento, el registro de Sawe se consiguió en una competencia oficial, bajo reglamento estándar, lo que le otorga validez como récord mundial.

“Es un día histórico para mí”, declaró Sawe tras la carrera. “La verdad es que empezamos la carrera muy bien y cuando nos acercábamos al final me sentía muy fuerte. Creo que mis rivales me han ayudado mucho (a batir el récord). Cuando vi el tiempo me emocioné. Todo lo que he trabajado los últimos meses se ha transformado hoy en un gran resultado”.

El keniano mantuvo un ritmo promedio de 2 minutos y 49 segundos por kilómetro, con un cierre más rápido en los últimos tramos. En el kilómetro 40 registraba 1:53:39, lo que dejaba abierta la posibilidad de romper la barrera de las dos horas, algo que concretó en el tramo final.

En tanto, Kejelcha no solo se convirtió en el segundo corredor en la historia en bajar de las dos horas en una prueba oficial, sino que también firmó el mejor debut en maratón registrado hasta ahora.

El podio lo completó el ugandés Jacob Kiplimo con 2:00:28, que representó también la mejor marca nacional para su país.

La competencia se mantuvo equilibrada durante gran parte del recorrido. Hasta el kilómetro 30, el grupo puntero incluía a varios corredores de élite, entre ellos Tamirat Tola, Amos Kipruto y Deresa Geleta.

El atleta keniano Sabastian Sawe, en el momento de ganar el maratón de Londres, con récord del mundo incluido. EFE/EPA/NEIL HALL

A partir de ese punto, Sawe y Kejelcha se separaron del resto y comenzaron a marcar un ritmo más alto. Sin el apoyo de liebres oficiales en los últimos kilómetros, ambos atletas sostuvieron la velocidad de forma directa, lo que incrementó la exigencia física.

En el último kilómetro, Sawe realizó el cambio definitivo. Aceleró y dejó atrás a Kejelcha para asegurar la victoria y el récord.

La escena fue descrita por el comentarista Steve Cram durante la transmisión: “Aún no me lo creo. Hay momentos que ocurren en la historia del deporte y quieres ser parte de ellos y haber presenciado esto es un privilegio. Pensábamos que iba a ser un día propicio para los récords, pero ni en nuestros sueños más locos podríamos haber previsto esto”.

Los tenis con los que ganaron el maratón de Londres

Un elemento compartido por los dos protagonistas varoniles fue el uso del modelo Adizero Adios Pro Evo 3, desarrollado por Adidas. En la rama femenil, la ganadora Tigst Assefa usaba los mismos tenis.

Este calzado, presentado días antes de la carrera, tiene un peso de 97 gramos en su versión estándar, lo que lo convierte en uno de los más ligeros en su categoría; cuestan 500 dólares, es decir, alrededor de 8 mil 690 pesos mexicanos (al tipo de cambio actual).

Patrick Nava, director general de running de la marca, explicó: “Esto es un testimonio de los años de trabajo y dedicación que han realizado, junto con nuestro equipo de innovación, que ha construido un ‘supershoe’ que abre nuevos caminos”.

El modelo forma parte de una tendencia en el atletismo de fondo, donde el desarrollo tecnológico del calzado ha influido en la mejora de los tiempos en la última década.

El resultado también tiene implicaciones fuera del ámbito competitivo. El mercado del running continúa en expansión, con un crecimiento del 13% en Estados Unidos hasta alcanzar los 8.1 mil millones de dólares en el último año, según datos de Circana.

A nivel global, el segmento de calzado deportivo de alto rendimiento podría llegar a los 104 mil millones de dólares hacia 2030, de acuerdo con Euromonitor.

Para Adidas, este resultado forma parte de una estrategia para fortalecer su presencia en el running y reducir su dependencia de productos de moda. La compañía ha impulsado modelos como el Adizero Evo SL, orientado a corredores recreativos.

La atleta etíope Tigst Assefa, en el momento de ganar el maratón de Londres. con récord del mundo incluido (2:15:41). EFE/EPA/NEIL HALL (NEIL HALL/EFE)

Resultados femeniles del maratón de Londres 2026

En la rama femenil, la etíope Tigst Assefa también firmó un resultado destacado al ganar con un tiempo de 2:15:41, superando su propia marca previa en un maratón exclusivo para mujeres.

La siguieron en la línea de meta las kenianas Hellen Obiri (2:15:53) y Joyciline Jepkosgei (2:15:55).

“Estoy muy feliz de ganar de nuevo. Repetir triunfo significa mucho para mí”, declaró tras la carrera. “La felicidad no para de crecer en mí. Mi plan era venir aquí a romper mi propio récord del mundo del año pasado y conseguirlo es una gran satisfacción. Le quiero dar las gracias a mis rivales, porque han dado una batalla muy bonita y me siento muy afortunada”.

La prueba se desarrolló con condiciones favorables, con temperaturas cercanas a los 16 grados Celsius y una asistencia masiva en las calles. La edición 2026 reunió a cerca de 60 mil corredores, estableciendo un récord de participación.

Con información de EFE y Bloomberg