Evacuación de Trump: Publican primer video del supuesto tirador en la Cena de Corresponsales 2026

Agentes del Servicio Secreto evacuaron al presidente Donald Trump y detuvieron al hombre que presuntamente disparó en 3 ocasiones durante la Cena de Corresponsales 2026.

Horas después de que el presidente Donald Trump fue evacuado por el Servicio Secreto de la Cena de Corresponsales 2026, se dieron a conocer las primeras imágenes del presunto tirador.

Videos publicados por personas presentes en la Cena de Corresponsales muestran que un hombre sin camisa fue sometido por agentes federales luego del incidente de seguridad.

Horas después de que se escucharon tres balazos, según periodistas corresponsales que asistieron a la cena, el presidente Donald Trump informó que el tirador fue detenido por agentes federales.

El hombre que presuntamente disparó en tres ocasiones durante la Cena de Corresponsales 2026 fue sometido y detenido por las autoridades de EU.

Las grabaciones muestran a agentes federales rodeando al presunto responsable del tiroteo al interior del hotel Hilton, en Washington, quien está boca abajo, en el suelo y sin camisa.

Donald Trump publica imágenes del presunto tirador de la Cena de Corresponsales

Horas después de su evacuación de la Cena de Corresponsales, el presidente Donald Trump aseguró que el tirador llevaba varias armas y agregó que se trata de “una persona muy enferma”.

Durante su conferencia de prensa tras el incidente de seguridad ocurrido en el hotel Washington Hilton, donde se celebró la Cena de Corresponsales 2026, Trump aseguró que tanto él como su esposa, Melania Trump, el vicepresidente JD Vance y otros funcionarios de primer nivel que asistieron al evento resultaron ilesos.

Trump también compartió una serie de imágenes que muestran el momento de la detención y la persecución del sospechoso del tiroteo.

¿Qué sabemos del presunto tirador de la Cena de Corresponsales?

Los mensajes de Trump sobre el incidente de seguridad en la Cena de Corresponsales carecen de texto adjunto y se limitan a la difusión de material visual sobre los hechos.

De acuerdo con los primeros reportes, el presunto responsable del tiroteo es un hombre de 31 años, originario de California, cuya identidad no ha sido revelada oficialmente.

Trump compartió dos imágenes que muestran al sospechoso tendido en el suelo, boca abajo y sin ropa, mientras es custodiado por agentes de las fuerzas de seguridad tras ser sometido.

tirador cena de corresponsales 2026 El presunto responsable del tiroteo en la Cena de Corresponsales fue sometido por agentes federales, informó el presidente Donald Trump. (Donald Trump en Truth Social )

El vídeo capta al joven corriendo por los pasillos del hotel donde se celebraba el evento. En la secuencia, se observa a un agente de seguridad abrir fuego en dirección al sospechoso.

Hasta ahora, los videos son inconclusos respecto al desenlace de los disparos, ya que el individuo sale del ángulo de visión de la cámara en el momento en que el agente responde a la situación, impidiendo confirmar si resultó herido de bala en ese instante preciso.

La noche de este sábado 25 de abril se realizó la primera cena de la WHCA a la que acudía Trump como presidente, ya que decidió boicotearlas durante su primer mandato, y también el año pasado, cuando retornó a la Casa Blanca tras ganar las presidenciales de noviembre de 2024.