Asesinan a agente de la Fiscalía de Tabasco durante enfrentamiento armado

Un elemento de la Fiscalía General del Estado de Tabasco murió en un ataque armado.

Un agente de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Tabasco murió el jueves 11 de junio durante un enfrentamiento armado registrado en el municipio de Jonuta, mientras se desarrollaba un operativo relacionado con una investigación por robo de vehículo con violencia.

De acuerdo con la FGE, los hechos ocurrieron durante acciones de seguimiento a una carpeta de investigación, en las que participaron elementos de la Policía de Investigación y de la Fuerza Interinstitucional de Reacción Táctica (FIRT) Olmeca.

Durante el intercambio de disparos, otro agente investigador resultó lesionado por arma de fuego. El elemento recibió atención médica inmediata y fue trasladado a un hospital, donde permanece bajo observación y con atención especializada.

Como resultado del operativo, cuatro presuntos delincuentes fueron detenidos y puestos a disposición de las autoridades correspondientes para continuar con las investigaciones y determinar su probable responsabilidad en los hechos.

Tras lo ocurrido, corporaciones de seguridad realizaron un despliegue en la zona para reforzar las labores de búsqueda, asegurar el área y recabar indicios que permitan esclarecer lo sucedido.

La Fiscalía lamentó el fallecimiento del elemento caído en cumplimiento de su deber y expresó sus condolencias a familiares, amigos y compañeros de la corporación.

Asimismo, reiteró su compromiso de “realizar una investigación exhaustiva, objetiva y transparente para llevar ante la justicia a quienes resulten responsables”.

Este es el segundo incidente de esta naturaleza que se registra este año. Apenas el 24 de abril, otro enfrentamiento entre fuerzas de seguridad y presuntos delincuentes en el municipio de Jalapa dejó como saldo un policía de investigación muerto y al menos otros dos agentes ministeriales heridos de gravedad.

Lo anterior ocurrió en la ranchería Tequila, donde elementos de la Fiscalía realizaban un operativo tras ubicar un inmueble donde presuntamente se cometían actividades ilícitas. En ese lugar fueron agredidos por sujetos armados, lo que derivó en una intensa movilización de corporaciones de seguridad estatales y federales.