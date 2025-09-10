Robo de vehículos baja 45% en el Edomex por estrategia conjunta con entidades vecinas

La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, informó que la coordinación con entidades vecinas permitió reducir en un 45 por ciento el robo de vehículos en la entidad.

Durante la Reunión de Coordinación Interestatal contra el Robo de Vehículos, la mandataria subrayó que estos encuentros entre gobiernos son fundamentales para dar seguimiento a acuerdos, medir avances y compartir experiencias que fortalezcan la estrategia de seguridad.

“Sin duda alguna somos parte de un todo, no podemos dividirnos porque, efectivamente, los que roban en el Estado de México se pasan a Morelos, se pasan a Puebla. Esta intención que se tiene es precisamente que haya una coordinación para poder atacar de frente”, expresó Gómez Álvarez.

La gobernadora explicó que estas reuniones de seguridad metropolitana, articuladas con las Mesas de Paz de cada estado y con la participación de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, las Secretarías de Seguridad y las Fiscalías, también apuntalan la coordinación para combatir otros delitos como feminicidio y tala clandestina, que afectan a toda la región interestatal.

En el encuentro participaron Horacio Duarte Olivares, secretario general de Gobierno del Estado de México; Cristóbal Castañeda Camarillo, titular de Seguridad estatal, además de gobernadores y funcionarios de Morelos, Ciudad de México, Guerrero, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala y Puebla.