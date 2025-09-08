Edomex rompe Récord Guinness por recolección de basura; ‘trabajamos para servir’, asegura Delfina Gómez

Delfina Gómez recordó que su gobierno impulsa las jornadas permanentes “Limpiemos Nuestro EdoMéx” en toda la entidad.

El Estado de México, encabezado por la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez, rompió el “Récord Guinness de mayor número de personas recolectando basura”, jornada de limpieza en la que participaron de manera simultánea más de 150 mil mexiquenses en 78 lugares distintos.

“Nosotros como adultos a través del ejemplo podemos dar ese mensaje a nuestras futuras generaciones de depositar la basura en su lugar. Pero junto con ello también decirles que seguimos haciendo lo que nuestra presidenta la Dra. Claudia Sheinbaum nos ha pedido y lo ha solicitado a todas las instituciones y a todos los servidores públicos. Trabajar por los demás, trabajar con el poder de servir y eso lo hacemos día con día”, afirmó la Maestra Delfina Gómez Álvarez.

La Gobernadora Delfina Gómez encabezó la jornada de limpieza “Ecatepec es Segura”, rodeada de familias. (Especial)

En Ecatepec, los miles de asistentes superaron el antiguo “Récord Guinness de mayor número de personas recolectando basura” que ostentaba Japón, donde se reunieron 146 mil 700 personas en el distrito Minato de Tokio, en 2018.

Con guantes, costales y escoba en mano, la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez y la Alcaldesa de Ecatepec, Azucena Cisneros realizaron la jornada de limpieza “Ecatepec es Segura”, rodeadas de familias, adultos mayores y niñas y niños que mostraron entusiasmo por recuperar sus espacios públicos.

La Maestra Delfina Gómez Álvarez recordó que su gobierno impulsa las jornadas permanentes “Limpiemos Nuestro EdoMéx” en todo el Estado de México.

El evento organizado por el Ayuntamiento de Ecatepec contó con la presencia de integrantes del Gabinete del Gobierno de México, del Gobierno del Estado de México, autoridades municipales y servidores públicos de los tres órdenes de gobierno con el objetivo de reforzar la estrategia de “Más territorio, menos escritorio”.