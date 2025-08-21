Edomex lidera generación de empleo: Se han creado más de 138 mil puestos con Delfina Gómez

El Estado de México es líder nacional en generación de empleos, destacó Delfina Gómez.

El Estado de México es líder nacional en generación de empleos con 138 mil 701 creados de septiembre de 2023 a junio de 2025, destacó la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez al inaugurar la extensión de la Plaza Comercial Galerías Metepec.

“En tiendas departamentales se invirtieron más de 4 mil millones de pesos, lo cual posicionó al Estado de México como primer lugar nacional en número de tiendas disponibles, con 328 que diariamente operan y generan empleo a miles de mexiquenses”, indicó la Gobernadora.

La Mandataria señaló que la entidad alcanzó una inversión de 140 mil 155 millones de pesos de septiembre de 2023 a julio de 2025.

“Este liderazgo no es casualidad, es resultado de muchas manos y de la confianza de inversionistas que ven en nuestra tierra un espacio seguro y con futuro”, resaltó Delfina Gómez.

Agregó que en el Estado de México se prioriza el trabajo coordinado con el Gobierno de México, municipios y empresarios para lograr un crecimiento sostenible y enfocado al bienestar del pueblo mexiquense.

Galerías Metepec se ubica entre los cinco centros comerciales más grandes del país con una extensión de 964 metros cuadrados, 269 tiendas, restaurantes y áreas de juegos infantiles, y recibe en promedio 1.6 millones de visitantes mensuales.

Laura González Hernández, Secretaria de Desarrollo Económico, informó que, de las casi 900 mil unidades económicas establecidas en la entidad, el 50 por ciento corresponde al sector comercio, el cual representa el 25 por ciento de la economía estatal; sumado al sector servicios alcanza casi el 70 por ciento.

Señaló que, para mantener datos positivos, desde el inicio de esta administración se implementó una estrategia de promoción a la inversión con certeza jurídica, protección a la inversión, disponibilidad de servicios, vinculación laboral y educativa, además de estímulos fiscales y no fiscales.

“Desde pequeñas empresas, productores y artesanos hasta grandes inversionistas, dirigimos acciones a todos ellos, protegiendo la inversión y velando por la generación de empleo, fuente de ingresos y bienestar de las familias”, afirmó Laura González.

A la inauguración asistieron Norberto Morales Poblete, Secretario de Trabajo; Enrique Güijosa Hidalgo, Director General en El Puerto de Liverpool; Israel Ramos Dorantes, Director de Comercialización Inmobiliaria en El Puerto de Liverpool; Jacobo Apichoto Palermo, Director Ejecutivo Jurídico y Cumplimiento en El Puerto de Liverpool; y Fernando Flores Fernández, Presidente Municipal de Metepec.