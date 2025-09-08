VIDEO: Así fue el choque de un tren con un autobús en Atlacomulco, Edomex

Un autobús fue impactado por un tren de CPKC tras intentar ganarle el paso en la zona industrial de Atlacomulco.

Un autobús, que intentó cruzar antes que un tren de carga, fue embestido en Atlacomulco, Estado de México; al menos ocho personas murieron en el accidente, mientras que otras 45 resultaron heridas.

El incidente ocurrió este lunes 8 de septiembre por la mañana, cuando el conductor del autobús, que había salido de la terminal El Oro con rumbo a Atlacomulco, intentó ganarle el paso a un tren de carga.

En un video compartido en redes sociales, se observa el camión de pasajeros junto a las vías del tren tras ser embestido, grabado desde un automóvil que estaba en la zona.

El tren detuvo lentamente su marcha. Los sobrevivientes en el autobús se arrojaban al suelo y se buscaban entre sí.

“Ayúdenme, ayúdenme por favor”, se escucha en el video. “Rosy, contesta por favor”, dice una voz de mujer desde el interior del autobús.

El autobús tenía dos pisos y, de acuerdo con las imágenes, la parte de arriba quedó destruida sin el techo, dejando los asientos al descubierto. La parte trasera de la unidad también fue fuertemente impactada.

Los ciudadanos cercanos al lugar fueron los primeros rescatistas.

Al lugar llegaron elementos de protección civil y unidades del Servicio de Urgencias del Estado de México (SUEM), además de la Cruz Roja y otras autoridades como la Secretaría de Seguridad mexiquense, la Guardia Nacional, y la Fiscalía del Estado de México.

Algunos de los heridos de gravedad fueron llevados a hospitales de la región y de la capital mexiquense.

El autobús había salido de la terminal de El Oro con rumbo a Atlacomulco y posteriormente se dirigiría a Ciudad de México, de acuerdo con Odilón López Nava, delegado de la Cámara Nacional del Autotransporte de Pasaje y Turismo (Canapat).

En tanto que el tren carguero es de la empresa Canadian Pacific Kansas City de México (CPKC de México); la empresa dijo que ya colabora con las autoridades correspondientes y lamentó el fallecimiento de personas en el accidente de este lunes.

Con información de Ricardo Guadarrama y Quadratín.