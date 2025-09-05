Alcaldesa de Santiago Sochiapan, María Isela López, sobrevive a segundo atentado en menos de tres meses

La alcaldesa de Santiago Sochiapan, María Isela López Álvarez, sufrió un atentado cuando sujetos desconocidos le dispararon mientras transitaba en una carretera. Este es el segundo ataque en su contra, el primero fue apenas en el mes de julio.

La edil se trasladaba a bordo de su vehículo por la carretera federal Tuxtepec–Palomares, en la entrada al municipio de Sochiapan, cuando una camioneta de color blanco le cerró el paso y abrieron fuego en su contra.

Algunas versiones señalan que los escoltas de la edil tuvieron una rápida reacción y repelieron la agresión de manera certera, evitando que hubiera algún daño hacia ella o sus acompañantes.

López Álvarez resultó ilesa del atentado y fue resguardada, mientras que en la zona se implementó un fuerte operativo por parte de las corporaciones de seguridad.

A través de redes sociales se han difundido las fotografías del automóvil en el que viajaba y al cual se le observan los múltiples impactos de bala así como casquillos que quedaron en la escena.

El segundo ataque en lo que va del año

En julio de este año, la alcaldesa sobrevivió a otro ataque armado, en esa ocasión en la localidad María Lombardo de Caso que pertenece al municipio de Oaxaca, justo en la zona limítrofe con Veracruz. En esa ocasión también abrieron fuego contra el vehículo en el que viajaba pero logró salir ilesa.

Tras este nuevo ataque, la Secretaría de Seguridad Pública llegó a la zona para hacer una búsqueda de las personas que estuvieron involucradas.

Hasta el momento ni el Gobierno del Estado ni la Fiscalía General del Estado se han pronunciado debido a este ataque, por lo que se espera que en las próximas horas brinden información oficial.

La zona limítrofe entre Veracruz y Oaxaca, donde se ubica el municipio de Santiago Sochiapan se ha visto fuertemente impactada por la delincuencia con varios hechos delictivos. Además, la entidad veracruzana encabeza los listados de violencia contra personas relacionadas con la política.