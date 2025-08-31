‘Sobreviví a 22 balazos’: La vez que atentaron contra la Lilly Téllez tras salir del programa Hechos 7

El atentado contra Lilly Téllez fue cuando la entonces periodista salía de TV Azteca, tras conducir su noticiero.

Lilly Téllez, quien retó a la presidenta Claudia Sheinabum, recuerda el cruce de las avenidas Boulevard de La Luz y Periférico Sur con “terror”. En ese punto del sur de CDMX, hace 25 años, la actual senadora del PAN sufrió un atentado a balazos del cual, asegura, salió “viva de milagro”.

En total, los tres agresores dispararon 22 balas calibre .40 contra un Jetta blanco donde viajaba la entonces periodista y conductora del noticiario Hechos 7, y contra el coche de sus guardaespaldas.

“Fue un parteaguas en mi vida”, señala la senadora Lilly Téllez, quien también es conocida ser clienta de Casa Merlos, un restaurante con 55 años de historia.

¿Cómo fue el atentado contra Lilly Téllez?

La noche del 22 de julio de 2000, Lilly Téllez terminó su trabajo como conductora de Hechos 7 y salió de TV Azteca. Tras abordar el asiento trasero de su auto, la periodista circulaba por la ruta habitual; sin embargo, sus agresores ya la esperaban en el bajo puente que cruza Periférico Sur.

Agentes de la entonces PGJDF revisaron los balazos que recibio el auto de la escolta de la periodista durante el atentado contra Lilly Tellez. (Cuartoscuro/Germán Romero)

“Fueron 22 balazos contra mi auto y el auto escolta. Yo viajaba en un Jetta sin blindaje”, recuerda Lilly Téllez en la biografía publicada en su sitio web.

Los tres hombres que la atacaron apuntaron al pecho de la periodista y fallaron por escasos centímetros.

“De los balazos, me impresiona en particular la trayectoria de dos balas”, relata Téllez.

Una de las balas “me iba a dar en el tórax, pero se quedó en el asiento del copiloto, frente a mí, y la otra bala me iba a dar al nivel de las costillas del lado derecho”. Ese segundo disparo, cuenta la senadora, se quedó atascado en la barra de contención de la puerta del carro.

Tras la balacera, los agresores escaparon del lugar, mientras que los cuerpos de emergencia llegaron para atender a las víctimas. Las ambulancias trasladaron al chofer de Lilly Téllez y a sus dos escoltas al Hospital Ángeles del Pedregal, donde “les salvaron la vida”.

“El chofer recibió dos tiros y perdió parte de su mano derecha, los dos escoltas estaban heridos de gravedad, pero, gracias a Dios, los médicos los salvaron”.

¿Cómo fue la investigación del ataque a balazos contra Lilly Téllez?

La entonces Procuraduría General de la República (PGR), que desapareció en 2018, atrajo las investigaciones del atentado contra Lilly Téllez debido a que los agresores utilizaron balas calibre .40, de uso exclusivo del Ejército.

Según Lilly Téllez, las investigaciones de la PGR concluyeron que se trató de un intento de asesinato. “Dos años después de la balacera, los atacantes fueron capturados porque eran integrantes de una banda de asesinos y secuestradores”, explica la senadora panista.

Lilly Téllez acusó que el atentado en su contra nunca se ha esclarecido del todo, ya que “las autoridades no han identificado al autor intelectual”.

Tres semanas después del atentado contra Lilly Téllez, la periodista retomó sus actividades al frente de Hechos 7 y sus investigaciones especiales.

¿Por qué habría sido el ataque a balazos contra Lilly Téllez?

La experiodista y actual senadora del PAN achaca que el atentado en su contra se debió a la publicación de reportajes: “denuncié la corrupción del exprocurador de la Ciudad de México Samuel del Villar”, asegura Téllez en su sitio web.

Samuel del Villar también estuvo involucrado en otro caso muy sonado: El asesinato de Paco Stanley, perpetrado a las afueras de una sucursal de la taquería El Charco de las Ranas, ubicada en otro punto de Periférico Sur.

“Fue porque mis reportajes, mis documentales eran muy fuertes, exponían la corrupción del gobierno”, aseguró Lilly Téllez, quien quiso ser precandidata presidencial.

¿Quién es Lilly Téllez?

María Lilly del Carmen Téllez García, conocida como Lilly Téllez, nació el 14 de noviembre de 1967 en Hermosillo, Sonora. Desde temprana edad, mostró interés por el periodismo, comenzando su carrera en 1984 en Canal 6, hoy conocido como Telemax.

Su enfoque en la investigación y su capacidad para abordar temas complejos la llevaron a recibir el Premio Estatal de Periodismo en 1992 por su trabajo sobre el uso de pesticidas en su estado natal.

Tras salir de Morena, Lilly Téllez se unió a las filas del PAN y actualmente es senadora panista. (Cuartoscuro/Cuartoscuro)

Trayectoria profesional de Lilly Téllez

Téllez se unió a TV Azteca en 1994, donde se convirtió en una de las periodistas más destacadas del país. Durante más de 15 años, fue conductora de varios noticieros y programas de investigación, incluyendo “Hechos 7” y “Mitos y Hechos”.

Su trabajo le valió numerosos reconocimientos, incluido el Premio Antena en 2007.

Ingreso de Lilly Téllez a la política y su trayectoria

En 2018, Lilly Téllez fue postulada como senadora por la coalición “Juntos Haremos Historia”, en la que compartió fórmula con Alfonso Durazo Montaño. La fórmula ganó con el 47.03 por ciento de los votos, lo que marcó un hito en la política de Sonora, siendo la primera vez que senadores ajenos al PRI o PAN obtuvieron el cargo. Sin embargo, su carrera política no ha estado exenta de controversias.

La senadora Lilly Téllez y la presidenta Claudia Sheinbaum han tenidos diferencias desde el inicio del sexenio. (Fotoarte: El Financiero / Crédito: Cuartoscuro)

El 14 de abril de 2020, Lilly Téllez abandonó la bancada de Morena por diferencias de criterio y, dos meses después, se unió al Partido Acción Nacional (PAN).

Desde entonces, ha sido objeto de críticas y ha enfrentado tensiones con sus ex compañeros de partido. Su postura en temas como el aborto y el matrimonio entre personas del mismo sexo ha generado fricciones con el grupo parlamentario de Morena, en el que se encontraba anteriormente.

Así han sido las peleas de Lilly Téllez con Claudia Sheinbaum

Desde que es parte de la oposición en México, la senadora Lilly Téllez ha tenido diferencias con la presidenta Claudia Sheinbaum.

El conflicto más reciente se debe a la petición de Lilly Téllez para que EU combata a los cárteles del narcotráfico en México.

La petición generó un fuerte rechazo por parte de Claudia Sheinbaum, quien ha defendido su postura de no solicitar ayuda externa, argumentando que esto podría ser perjudicial para la soberanía nacional. Téllez, por su parte, ha afirmado que su intención no es victimizarse, pero que es necesario contar con el apoyo de Estados Unidos para enfrentar este problema.

Las tensiones entre ambas políticas han escalado. Téllez acusó a Sheinbaum de haber solicitado su desafuero. En respuesta, la presidenta Sheinbaum desmintió las declaraciones sobre un posible desafuero, enfatizando que no hay intención de perseguirla políticamente.