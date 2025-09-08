Tren arrolla a autobús que intentó ganar el paso en Atlacomulco: Hay 8 personas muertas y 45 heridos

Al menos ocho personas muertas y 45 lesionadas fue el resultado preliminar después de que un tren de carga y un autobús de pasajeros de la línea Herradura de Plata chocaran la mañana de este lunes 8 de septiembre en Atlacomulco, donde el camión le quiso ganar el paso al tren.

El accidente sucedió sobre la carretera federal Atlacomulco-Maravatío, en el municipio de Atlacomulco, informó la Fiscalía General de Justicia del Estado de México.

Odilón López Nava, delegado de la Cámara Nacional de Pasaje y Turismo en el Estado de México, informó vía telefónica que el autobús salió de la terminal de El Oro rumbo a Atlacomulco para luego dirigirse a la Ciudad de México.

Agregó el delegado de la Canapat que algunos de los heridos iban graves a hospitales de la región y de la capital del Estado de México.

Más información en breve