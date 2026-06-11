Profanan tumba de Marcela Aguilar en Huimanguillo, horas después de ser sepultada

La Fiscalía de Tabasco investiga el homicidio de Marcela Aguilar, conocida como 'Masha'. — En Huimanguillo, Tabasco, la tumba de Marcela Aguilar Álvarez, conocida como “Masha”, fue profanada apenas horas después de haber sido sepultada por sus familiares.

De acuerdo con habitantes de la localidad, personas desconocidas destruyeron la bóveda donde había sido enterrada la joven y sacaron el ataúd del cementerio, dejando expuesto el cuerpo.

Familiares y amigos habían realizado colectas para reunir recursos y darle una sepultura digna tras su muerte.

Marcela, de aproximadamente 22 años, fue asesinada a balazos la noche del pasado lunes dentro de una vivienda ubicada en la calle Libertad de la Villa Estación Chontalpa.

Tras reportes ciudadanos, elementos de la Policía Municipal acudieron al sitio y confirmaron el hallazgo del cuerpo, por lo que la zona fue acordonada para las investigaciones correspondientes.

La Fiscalía General del Estado de Tabasco abrió una carpeta de investigación para esclarecer el homicidio e identificar a los responsables. Hasta el momento no se han reportado detenciones relacionadas con el caso.

En la comunidad circulan versiones que señalan que quienes profanaron la tumba podrían estar vinculados con el asesinato de la joven; sin embargo, esta información no ha sido confirmada por las autoridades.

“Hace apenas unas horas una familia, con mucho esfuerzo, lágrimas y sufrimiento, logró dar sepultura a un ser querido. Independientemente de las opiniones, de los rumores, de los errores o de las circunstancias que rodearon su vida, se trataba de un ser humano. Una hija, una familiar, una persona que ya no puede defenderse ni responder ante nadie”, compartió en Facebook Pedro Alfredo Morales, un ciudadano que apoyó en la colecta para la sepultura de la víctima.

“Sin embargo, después de que sus familiares se retiraron, ocurrió algo que jamás pensé ver en nuestro pueblo de Villa Estación Chontalpa. Destruyeron la bóveda donde había sido sepultada y dejaron expuesto su cuerpo. No puedo evitar preguntarme: ¿en qué momento el morbo nos ganó la batalla a la humanidad? ¿En qué momento dejamos de ver el dolor de una familia para convertir una tragedia en un espectáculo?”, añadió.

Fuentes extraoficiales relacionaron a la víctima con personas investigadas por actividades ilícitas en la región. Sin embargo, la información no está confirmada.