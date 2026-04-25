Trump confirma captura del presunto autor del tiroteo en gala de la Casa Blanca; llevaba varias armas

Donald Trump ofreció esta noche una conferencia en la sala de prensa de la Casa Blanca, donde confirmó la captura del presunto responsable del tiroteo en Washington.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que el presunto responsable del tiroteo ocurrido durante la cena de corresponsales de la Casa Blanca, en Washington, fue detenido y calificó al sospechoso como “una persona muy enferma”.

“El hombre ha sido capturado. Han ido a su apartamento”, declaró Trump desde la sala de prensa de la Casa Blanca.

El mandatario añadió que se cree el sospechoso, a quien describió como un “matón” que “atacó nuestra Constitución”, vive en California y agregó queya había sido identificado públicamente en redes sociales.

El presidente explicó que el incidente ocurrió durante la cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, cuando un hombre atacó un puesto de control de seguridad “armado con varias armas”.

“Fue abatido por miembros muy valientes del Servicio Secreto, y actuaron con mucha rapidez”, afirmó Trump.

El mandatario describió el hecho como “muy inesperado”, aunque destacó la respuesta inmediata de los cuerpos de seguridad: “increíblemente rápida por parte del Servicio Secreto y las fuerzas del orden”.

Durante el ataque, un agente del Servicio Secreto recibió un disparo “a muy corta distancia con un arma muy potente”, aunque el impacto fue detenido por su chaleco antibalas.

Trump aseguró haber hablado directamente con el agente: “Está muy bien”, dijo, agregando que se encuentra en “excelente estado” y con “muy buen ánimo”.

También relató que el oficial se mostró orgulloso de su labor: “Es agente del Servicio Secreto… es un hombre muy orgulloso”.

El fiscal general interino, Todd Blanche, informó que la investigación sigue en curso y anticipó que podrían presentarse múltiples cargos.

“Los cargos deberían ser evidentes por sí mismos, pero habrá múltiples cargos relacionados con el tiroteo, la posesión de armas de fuego y cualquier otra cosa que podamos imputar”, señaló.

Por su parte, el director del FBI, Kash Patel, confirmó que la agencia ya trabaja en el análisis de evidencia balística, incluyendo un rifle y casquillos, además de entrevistas a testigos.

“Ningún dato es insignificante”, afirmó Patel, quien pidió al público aportar cualquier información relevante.

Trump explicó que originalmente quería permanecer en la cena de corresponsales, pero que las autoridades consideraron necesario cancelar el evento por motivos de seguridad.

“Luché con uñas y dientes para quedarnos, pero lo más seguro era irnos”, señaló.

El presidente calificó el episodio como “bastante traumático” para la primera dama, Melania Trump, aunque destacó nuevamente la rapidez de la respuesta de las fuerzas del orden.

Finalmente, aseguró que el evento será reprogramado: “Lo volveremos a hacer”, dijo, y concluyó con un mensaje de firmeza: “No vamos a permitir que nadie se apodere de nuestra sociedad”.