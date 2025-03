¿Cuánto cuestan los trajes de baño Sense of G, marca de Aleska Génesis, exparticipante de ‘LCDLF’?

Aleska Génesis lanzó en 2021 una marca de trajes de baño llamada 'Sense of G'. (Foto: Especial El Financiero)

Todavía no la dejaban ni hacer sus primeras declaraciones tras ser la quinta expulsada de La Casa de los Famosos All Stars y la modelo Aleska Génesis fue detenida precisamente afuera de donde se graba el programa.

Pasó una noche en el penal femenil de Santa Martha Acatitla y este 11 de marzo un juez ordena la liberación de Aleska Génesis, quien fue vinculada a proceso pero llevará su proceso en libertad con ciertas medidas, en lo que termina la investigación en curso.

Con esto, la modelo venezolana puede regresar a sus actividades, entre las que destacan Sense of G, una marca de trajes de baño fundada por ella, con lo que se adentra en el mundo de la moda como Altagracia Gómez usando un vestido Miu Miu, aunque esta es una marca propia.

La detención de Aleska Génesis se dio tras su salida de 'La Casa de los Famosos All Stars' 2025, pero ya la liberaron. (Foto: Especial El Financiero)

¿Cómo se llama la marca de trajes de baño de Aleska Génesis?

En 2021, la influencer Aleska Génesis inauguró una marca de trajes de baño llamada Sense of G que, de acuerdo con ella, está inspirada en un largo proceso relacionado con el desarrollo de la autoconfianza y algunos complejos que ‘atacan’ sobre todo a las mujeres, relacionados con su físico.

“Sense of G es el resultado de mi proceso y un esfuerzo por favorecer nuestra figura como mujeres. El traje de baño perfecto, como complemento a tu esencia, puede marcar la diferencia. Quiero que quien use mis prendas sienta el poder de llevar su cuerpo con gracia y seguridad”, explica en su página web.

La marca ha formado parte de diversas pasarelas y semanas de la moda, como el Miami Swim Week en 2022, 2023 y 2024, por ejemplo.

Sense of G, de Aleska Génesis, ha estado presente en varias pasarelas y semanas de la moda. (Foto: Facebook @Aleska Genesis)

¿Cómo son los trajes de baño de Aleska Génesis?

La exparticipante de La Casa de los Famosos de Telemundo explica que para ella, crear su marca de trajes de baño tiene como objetivo contribuir al empoderamiento femenino a través de prendas como los bikinis, trajes de una pieza y long sleeved (de una pieza y con mangas largas) por mencionar algunos estilos.

Actualmente, en su página oficial tiene varias colecciones, y dependiendo de estas son sus características. Por ejemplo:

Mala: Blanco, morado y negro son los colores base de esta colección donde su mayoría son bikinis, pero también hay trajes de una pieza. La textura es lisa.

'Mala' es una colección de 'Sense of G' con colores sólidos. (Foto: Instagram @senseofgbyaleska)

1990: Inspirada precisamente en esta década, la colección es prácticamente azul con tela que imita la mezclilla ‘lisa’ o ‘tipo patchwork’. Además de bikinis, tiene ropa de playa en malla.

Sense of G tiene una colección inspirada en la mezclilla. (Foto: Instagram @senseofgbyaleska)

Lollipop: Colores pastel como el morado con los que predominan, además de estampados coloridos y retro. Esta es la única colección que también tiene modelos de trajes de baño para hombres.

'Lollipop' es una colección de Sense of G en colores pastel y con diferentes estampados. (Foto: Instagram @senseofgbyaleska)

Special edition: Básicamente, son telas blanco o negro con estampado que lleva el nombre de la marca, como las camisas BOSS que usaba el ‘Mayo’ Zambada.

La edición especial de 'Sense of G' es un estampado con el nombre de la marca de Aleska Génesis. (Foto: Captura de pantalla senseofg.com)

Sea Goddesses: A diferencia de las anteriores, la mayoría de las telas en esta edición son metálicas y tienen estampados que simulan escamas, cual cola de sirena. Hay rosas, verdes, azules y rojos.

'Sea Goddesses' fue la primera edición que Aleska Génesis lanzó con Sense of G. (Foto: Instagram @senseofgbyaleska)

Precio de los trajes de baño de Aleska Génesis: ¿Cuánto cuestan?

Ahora que se acerca la temporada primavera-verano y las vacaciones ‘nos respiran en la nuca’, puede que quieras hacerte de un traje de baño. ¿Cuánto cuesta la marca de Aleska Génesis?

Los precios de los trajes de baño Sense of G pueden variar dependiendo la colección, pero en general están entre 44.50 y 89 dólares, que en pesos son de 902 a 1,805, de acuerdo con el precio del dólar al 11 de marzo de 2025.

En su sitio oficial hay muchos modelos a mitad de precio, por lo que se pueden encontrar piezas desde 39.50 a 44.50 dólares (801 a 902 pesos).

Los trajes de baño de Sense of G cuestan casi dos mil pesos. (Foto: Captura de pantalla senseofg.com)

“He puesto atención y cuidado en el diseño desde las formas y los colores. Pero quiero capturar no solo lo que me parece bello artísticamente, sino también realzar las líneas y curvas del cuerpo femenino. Sense of G es para mí un resultado, pero para ti es una invitación a sentirte realmente cómoda, atractiva y poderosa cuando más lo necesitas”, explica la modelo Aleska Génesis en su página.