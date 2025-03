Juez ordena liberar a Aleska Génesis: Exparticipante de ‘LCDLF’ seguirá proceso en libertad

Aleska Génesis fue vinculada a proceso luego de ser detenida al salir de LCDLF All Stars. (Foto: Especial El Financiero)

Un juez de la Ciudad de México ordenó la liberación inmediata de Aleska Génesis, detenida al salir de LCDLF All Stars.

La quinta eliminada de La Casa de los Famosos All Stars fue llevada al penal de Santa Martha Acatitla luego de su expulsión del reality show.

Aleska Génesis, exnovia de Nicky Jam, fue vinculada a proceso, sin embargo, lo sigue en libertad siempre y cuando cumpla con determinadas medidas cautelares.

Firma periódica y entrega de documentos migratorios (pasaporte y visa), es decir que no puede salir del país.

Aleska Génesis fue detenida tras su salida de ‘La Casa de los Famosos All Stars’, por su presunta relación con una banda dedicada al robo. (Foto: Especial El Financiero)

En el documento de la fiscalía se especifica que va a seguir el proceso tras la detención de Aleska Génesis solo hasta la etapa intermedia y se suspenderá; es decir, el juez no va a determinar si ella pasa o no al juicio, lo cual se resolverá hasta que concluya el juicio de amparo.

La jueza Rosa María Cervantes, de la Quinta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de la CDMX, anunció el inicio del periodo de presentación de pruebas.

¿Por qué fue detenida Aleska Génesis?

Aleska Génesis fue detenida en la CDMX por la presunta vinculación que tiene con una banda dedicada al robo de relojes de lujo.

Esta es la segunda vez que detienen a la influencer por su supuesta responsabilidad con el delito de hurto.

En 2024, la exparticipante de La Casa de los Famosos fue detenida en el Aeropuerto de la CDMX y posteriormente acusada por vandalismo y robo de objetos con un valor que ascendía a 500 mil dólares (alrededor de 10 millones de pesos).

“Indagatorias de la FGJCDMX establecen que la mujer probablemente sustrajo relojes de alta gama de un inmueble de la Ciudad de México, los cuales posiblemente puso a la venta en la ciudad de Miami, Florida”, mencionó la fiscalía en un documento difundido.

Aleska Génesis fue detenida al salir de LCDLF All Stars. (Foto: Especial El Financiero)

Hermana de Aleska Génesis señala “errores” en la detención de la exparticipante de LCDLF

Aleska Génesis es protagonista de otra polémica luego de ser detenida al ser eliminada de La Casa de los Famosos All Stars.

Michell Roxana, hermana de la modelo venezolana, acusó que el arresto fue “premeditado” y “totalmente ilegal” porque no existía una orden de aprehensión: “Todo esto es una farsa, hoy hago pública la verdad de que no existe ningún delito, no hay ninguna prueba real en nuestra contra, solo mentiras“.

Roxana compartió un documento en su Instagram donde catalogó la detención de Aleska como un “abuso de poder y corrupción”.

“Aleska fue detenida sin ninguna orden de aprehensión, este proceso es totalmente ilegal y manipulado. Existen pruebas contundentes de que todo esto es una farsa creada por Francisco Javier Rodríguez Borgio para perjudicarnos (...) No hay delito, no hay pruebas y solo es un abuso descarado de poder y corrupción”, se lee en el texto.

La hermana de Aleska Génesis aseguró que la detención de la venezolana es una "farsa" y un "acto de corrupción. (Foto: Instagram @michellroxana)

¿Quién es Aleska Génesis, detenida al salir de ‘La Casa de los Famosos’?

Aleska es una modelo que nació en Venezuela en 1991, donde intentó participar en un concurso de belleza, pero sufrió un secuestro antes del certamen.

“En algún momento, en el 2013 o 2014, a punto de entrar a Miss Venezuela, me secuestraron en Caracas (...) pidieron dinero, tuvimos que recolectar todo el dinero y me rescataron”, platicó en una entrevista para el programa La Red.

Es conocida por mantener una relación amorosa con el cantante Nicky Jam desde 2021 y hasta 2023.

Su primera participación en un reality show fue para la cuarta temporada de La Casa de los Famosos de Telemundo, donde llegó a la semifinal y se quedó con el sexto lugar en la competencia. En esta edición se vinculó amorosamente con Clovis Nienow, sin embargo, su relación terminó a principios de 2025.

Aleska se integró al cast de la temporada All Stars de LCDLF y quedó en el cuarto Fuego, pero se cambió al equipo Agua y en la quinta semana inició una relación con Luca Onestini, pero duró pocos días porque ella fue expulsada el pasado 10 de marzo.

