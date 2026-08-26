Detienen a sujeto que presuntamente disparó contra César Gastélum, influencer asesinado en vivo

El presunto autor intelectual del asesinato de César Gastélum fue detenido en un operativo en Puebla. [Fotografía. Cuartoscuro]

Omar García Harfuch informó sobre la detención un sujeto identificado como presunto responsable del ataque armado contra César Gastélum.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana explicó que gracias a las investigaciones ubicaron a Jesús Alberto ‘N’, en Puebla, señalado por ser uno de los dos sujetos que dispararon contra el infuencer asesinado en vivo.

“En seguimiento a la investigación por el homicidio del influencer César Daniel Nolazco Gastélum, ocurrido el pasado 4 de agosto, labores de inteligencia e investigación del Centro Nacional de Inteligencia permitieron identificar y ubicar en Puebla a Jesús Alberto ‘N’, señalado como uno de los dos sujetos que dispararon contra la víctima”, escribió García Harfuch en un post en X.

Agregó que agentes de seguridad fueron agredidos por tres sujetos, entre ellos Jesús ‘N’, como consecuencia respondieron las agresiones y se desató un enfrentamiento que terminó con la muerte de uno de ellos.

Los dos restantes fueron aprehendidos, además, se aseguraron tres armas de fuego, cartuchos útiles y vehículos. El funcionario público afirmó que continúan las investigaciones para evitar la impunidad en el asesinato del influencer César Gastélum.

¿Quién fue César Gastélum, influencer asesinado en vivo?

César Gastélum fue un creador de contenido originario de Sinaloa conocido en redes sociales como ‘compasexor’. El influencer había ganado popularidad por sus publicaciones y transmisiones en plataformas digitales, donde compartía aspectos de su estilo de vida y trends, principalmente.

Antes de dedicarse de lleno a las redes sociales, también tuvo acercamientos con la música. Con el paso del tiempo, comenzó a ganar notoriedad en plataformas digitales y formó una comunidad de seguidores.

Gastélum era amigo del ‘Gordo’ Peruci, influencer que también murió a consecuencia de un ataque armado en su contra. César Gastélum posteó un mensaje en su cuenta de Instagram donde le agradeció por el apoyo y por sus enseñanzas.

Tras su asesinato surgieron distintas versiones sobre el posible motivo del ataque. El Gabinete de Seguridad informó que una de las líneas de investigación contempla algunas publicaciones en las que el influencer hacía referencia a una facción de un grupo delictivo; sin embargo, las autoridades no han establecido públicamente que esa haya sido la causa del homicidio.

El creador de contenido César Gastélum fue asesinado a balazos en una transmisión en vivo. (Foto: José Betanzos/Cuartoscuro) (José Betanzos Zárate )

¿Cómo fue el asesinato de César Gastélum?

César Gastélum fue asesinado la noche del martes 4 de agosto de 2026, mientras realizaba una transmisión en vivo junto a otros dos creadores de contenido.

El joven se encontraba frente a un restaurante de comida rápida cuando dos sujetos que viajaban en una motocicleta se aproximaron. Uno de ellos descendió del vehículo y disparó contra Gastélum a corta distancia. El ataque quedó registrado por la transmisión que realizaba en ese momento, donde se puede ver a los atacantes pasar por la zona previamente.

Las autoridades también revisaron las cámaras de videovigilancia del establecimiento, material que forma parte de las investigaciones para identificar y detener a los responsables.

El caso posteriormente fue atraído por la Fiscalía General de la República (FGR). Mientras continúan las investigaciones, la familia de Gastélum ha pedido evitar especulaciones sobre los presuntos vínculos del influencer con grupos criminales.