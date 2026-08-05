‘¿Arriba quién? Puro Mayo’: Así eran los videos del influencer César Gastelum

En una de sus publicaciones en Instagram, César Gastelum se despidió de ‘Gordo Peruci’, otro influencer que fue asesinado en Culiacán en diciembre de 2024. [Fotografía. Cuartoscuro, ChatGPTG]

El creador de contenido César Gastélum fue asesinado a balazos la noche del martes 4 de agosto mientras realizaba una transmisión en vivo en Culiacán. El influencer se encontraba frente a un restaurante de comida rápida cuando dos sujetos a bordo de una motocicleta se acercaron y le dispararon a corta distancia. Tras el ataque, usuarios de redes sociales comenzaron a revisar su contenido para tratar de explicar el homicidio.

El influencer, también conocido como ‘compasexor’ en plataformas de streaming, construyó una comunidad al documentar aspectos de su vida cotidiana, recorridos por Culiacán, videojuegos, automóviles y retos con amigos.

Sin embargo, algunos de sus videos cobraron relevancia después de su muerte por las interpretaciones que surgieron en redes sociales, donde se señalan presuntas referencias a la facción de ‘La Mayiza’ del Cártel de Sinaloa, en medio de la disputa territorial con ‘Los Chapitos’.

Hasta el momento, las autoridades sinaloenses no han dado información sobre el asesinato de César Gastélum, ocurrido mientras realizaba un directo en la plataforma Kick en las calles de Culiacán.

¿Qué tipo de contenido publicaba César Gastélum?

El influencer César Gastélum dedicaba sus redes sociales al entretenimiento. En YouTube describía su canal como un espacio con “blogs, aventuras, recopilación de TikToks, comida y reaccionando”, mientras que en otras plataformas compartía videos sobre su vida diaria y colaboraciones con otros creadores.

El creador acumulaba más de 17 mil suscriptores en YouTube, donde tenía cerca de 200 videos publicados. Su mayor audiencia, sin embargo, se encontraba en TikTok, donde supera los 660 mil seguidores, además de contar con más de 100 mil seguidores en Instagram.

Su contenido estaba conformado por vlogs, recorridos por distintos puntos de Culiacán, viajes por carretera, experiencias gastronómicas, retos y dinámicas con familiares y amigos.

De igual forma, su canal de YouTube y su cuenta en Kick se dedicaban a realizar streaming sobre automóviles y videojuegos, especialmente Grand Theft Auto. También publicaba minipodcasts y colaboraciones con grupos como LosCompasCLN.

Entre sus videos más recientes aparecían títulos como No creerás los carros que vi en el autódromo, Día de rancho con la familia, Lotería con golpe, Un día siendo albañil y LAMBERTAZO 2026 / Así se vivió un Culiacán unido, contenidos que mantenían un tono relajado y humorístico.

César Gastélum también realizaba desafíos de compras y mostraba su colección de ropa. En uno de sus videos presentó parte de su colección, donde señalaba que tenía más de 100 mil pesos en gorras, además de armar outfits con menos de mil pesos.

El influencer era conocido por mostrar su vida diaria, vehículos, recetas de cocina y dinámicas con sus familiares y otros creadores de contenido, además de realizar parodias y videos de humor, muy alejado del contenido relacionado con el crimen organizado.

¿El contenido de César Gastélum tenía relación con el crimen organizado?

Sin embargo, en redes sociales comenzaron a difundirse videos que, según usuarios, mostraban una presunta simpatía hacia la facción de ‘La Mayiza’ del Cártel de Sinaloa.

Uno de sus últimos videos publicados en TikTok muestra a César Gastélum con un traje negro y un sombrero del mismo color junto a la influencer ‘La Beba’, mientras ambos bailan al ritmo del corrido ‘La Cita Fresita 2.0’. De fondo se escucha la frase: “Ya tengo rato portando el sombrero”.

Usuarios en redes sociales comenzaron a relacionar la letra de la canción con presuntas referencias a Ismael ‘El Mayo’ Zambada, quien era conocido como el ‘señor del sombrero’.

De igual forma, circuló otra grabación en la que aparece César Gastélum, en la que se hace mención al líder del Cártel de Sinaloa.

En el video aparece el influencer con otras tres personas, donde se escucha a alguien de fondo decir: “¿Arriba quién, arriba quién, Ramón? Puro Mayo”.

En su cuenta de Instagram también se puede observar una publicación en la que César Gastélum se despidió de ‘Gordo Peruci’, otro influencer que fue asesinado en Culiacán en diciembre de 2024.