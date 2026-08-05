¿Infantino le ofreció a Marruecos la final del Mundial 2030 a cambio de apoyo? Esto sabemos

El Estadio Hassan II es de los favoritos para recibir la gran final del Mundial 2030 (Fotoarte: El Financiero / Créditos: AP, IA Gemini).

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, quedó en el centro de la polémica tars un reporte que aseguraba que le ofreció a Marruecos la sede de la final del Mundial 2030 a cambio de obtener respaldo para mantenerse al frente del organismo.

La información surgió tras la crisis mediática que atraviesa la FIFA por su rechazado proyecto de crear FIFA Forward Enterprise (FFE), el cual fue duramente criticado por distintas entidades de futbol encabezadas por la UEFA, confederación a la que pertenecen los coorganizadores con Marruecos de la próxima Copa del Mundo, España y Portugal.

La versión fue negada por la FIFA, que calificó como “falso y engañoso” afirmar que Infantino haya prometido la final del próximo Mundial. La sede no ha sido públicamente anunciada pero que se debate entre españoles y marroquís.

Diario británico reportó que Infantino le ofreció la final del Mundial 2030 a Marruecos

De acuerdo con un reporte publicado este miércoles por el diario británico The Times, Gianni Infantino habría ofrecido a Marruecos albergar la final del Mundial 2030 a cambio de recibir apoyos para mantenerse en el cargo.

Según el medio, Infantino viajó este miércoles a Marruecos para intentar resolver la crisis que enfrenta la FIFA y plantear que el partido por el título del Mundial de 2030 —organizado conjuntamente por España, Marruecos y Portugal, además de tres encuentros inaugurales en Sudamérica— se dispute en territorio marroquí.

Marruecos, uno de los principales aliados de Infantino desde su llegada a la presidencia de la FIFA hace una década, aspira a que la final se juegue en el aún en construcción Estadio Hassan II, en Casablanca. España mantiene como principal candidato al remodelado Santiago Bernabéu de Madrid.

The Times también aseguró que Infantino está “desesperado” por conseguir el respaldo necesario para prolongar su permanencia al frente de la FIFA cuatro años más, una vez concluya su actual mandato, en 2027.

Gianni Infantinose reunió con altos directivos en la sede de la FIFA en Marruecos. (Foto AP/Str) (STR/AP Photo/STR)

FIFA se defiende: Niega haber prometido la final del Mundial 2030 a Marruecos

Tras la publicación del reporte, la FIFA respondió en una declaración a EFE y rechazó esa versión.

“Es falso y engañoso afirmar que el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, haya hecho promesa alguna en relación con la sede de la final de la Copa del Mundo de la FIFA 2030. La FIFA tomará una decisión a su debido tiempo”, señaló un portavoz del organismo a la agencia de noticias.

EFE también informó que Infantino abandonó, tras siete horas, la reunión celebrada en la sede de la FIFA en Rabat a bordo de un automóvil y sin hacer declaraciones para una gran cantidad de reporteros que esperaban afuera del edificio.

De acuerdo con fuentes cercanas al futbol marroquí citadas por la agencia, existe la posibilidad de que las conversaciones continúen mañana, jueves.

Así fue como Infantino abandonó en silencio la sede de FIFA en Marruecos. EFE/EPA/JALAL MORCHIDI (JALAL MORCHIDI/EFE)

¿Cuándo se anuncia la sede de la final del Mundial 2030? Esto sabemos

La FIFA no ha establecido un calendario oficial para anunciar el estadio que albergará la final del Mundial 2030.

Como referencia, la sede de la final de Qatar 2022 se confirmó el 15 de julio de 2020, alrededor de dos años y medio antes del torneo, cuando se designó al Estadio Lusail. Para el Mundial 2026, se le adjudicó la final a Nueva York en febrero de 2024, con casi el mismo tiempo de anticipación.

A pooco menos de cuatro años del Mundial de 2030, la disputa entre España y Marruecos sigue abierta. De acuerdo con EFE, el Santiago Bernabéu figuró durante años como la principal opción para recibir la final, aunque el deterioro de la relación entre la UEFA y la FIFA habría complicado ese escenario.

Hasta ahora, ni la comisión organizadora española ni la Real Federación Española de Futbol (RFEF) han oficializado una candidatura, aunque han manejado como alternativas el Bernabéu y también el Camp Nou del FC Barcelona.

Del lado marroquí, la apuesta es el nuevo Estadio Hassan II, proyectado para albergar a unos 115 mil espectadores y convertirse en uno de los recintos más grandes del mundo una vez que se inaugure previsiblemente en 2028.

Recientemente, Infantino asistió como invitado del rey marroquí Mohammed VI a la celebración por el aniversario 27 de su coronación, donde afirmó: “El Mundial 2030 será el más hermoso de todos porque se celebrará en el país más hermoso del mundo: Marruecos”, expresó el presidente de la FIFA.

Foto de archivo del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, en el acto para decidir sobre la candidatura conjunta entre Marruecos, Portugal y España para organizar el Mundial 2023. EFE/Sergio Pérez (SERGIO PÉREZ/EFE)

Con información de EFE.