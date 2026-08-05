México vs. Panamá EN VIVO: ¿A qué hora y dónde ver las semifinales de los Juegos Centroamericanos 2026?

La Selección Mexicana sub-23 llega a las semifinales de los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026 como líder invicto del Grupo A. [Fotografía. ChatGPT]

México quiere seguir sumando preseas en el medallero de los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026. La sub-23 de la Selección Mexicana está a un paso de jugar la final del futbol varonil del torneo, pero enfrente tiene a Panamá, escuadra que llega en confianza tras golear en sus últimos compromisos.

Después de superar la fase de grupos como líder invicto, el equipo dirigido por Eduardo Arce afronta este compromiso con confianza, luego de cerrar la primera ronda con una contundente victoria sobre Guatemala.

El ganador de este encuentro asegura, al menos, la medalla de plata y jugará el campeonato del torneo, mientras que el perdedor jugará por el tercer lugar.

¿Dónde, cuándo y cómo ver EN VIVO el México vs. Panamá?

Las semifinales del futbol varonil de los Juegos Centroamericanos y del Caribe entre México y Panamá se llevan a cabo este miércoles 5 de agosto. El otro finalista saldrá de la llave entre Colombia y Venezuela, que definirá al rival por las medallas.

Partido : México vs. Panamá

: México vs. Panamá Fecha : Miércoles 5 de agosto.

: Miércoles 5 de agosto. Hora : 14:00 horas (tiempo del centro de México).

: 14:00 horas (tiempo del centro de México). Sede : Estadio Moca 85.

: Estadio Moca 85. Transmisión: Fox Sports e Imagen Televisión

Posibles alineaciones

Se espera que ambas escuadras mantengan la base de jugadores que las llevó a las semifinales de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026. La Selección Mexicana cuenta con futbolistas que ya suman minutos en primera división o tienen recorrido en categorías menores, como Mateo Levy, Tahiel Jiménez y Diego Ochoa.

México

Emmanuel Ochoa

Juan Uribe

José Pachuca

Diego Ochoa

Karol Velázquez

Bernardo Parra

Rogelio González

Jesús Serrato

Mateo Levy

Tahiel Jiménez

Israel Tello

DT: Eduardo Arce.

Panamá

Lucca Bellina

Abdul Morales

Ángel Díaz

Kevin Quintero

Kevin Bernal

Miguel Muñoz

Anel Ryce

Ryan Gómez

Albert Córdoba

Javier Arboleda

Carlos Sinisterra

DT: César Aguilar.

¿Cómo llegan México y Panamá a las semifinales de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026?

La Selección Mexicana clasificó a las semifinales de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 como líder invicto del Grupo A, tras sumar 7 puntos en sus tres partidos.

El conjunto tricolor debutó con un triunfo de 1-0 sobre Venezuela, después empató 1-1 con República Dominicana y cerró la primera ronda con una goleada de 4-1 frente a Guatemala.

El triunfo ante la selección guatemalteca representó su mejor actuación ofensiva del torneo y confirmó el buen momento que atraviesa antes de los partidos claves por las preseas.

Panamá terminó como segundo lugar del Grupo B con 6 puntos. Aunque comenzó el torneo con una derrota de 1-0 frente a Colombia, logró recuperarse con autoridad al vencer 3-0 a Costa Rica y repetir ese mismo marcador contra Cuba.

Los dirigidos por el entrenador César Aguilar llegan en ascenso después de marcar seis goles en sus dos compromisos más recientes y recibir apenas una anotación en toda la fase de grupos, por lo que su fortaleza defensiva será uno de los principales obstáculos que enfrentará México si quiere avanzar a la final por la medalla de oro.

Además del duelo en las semifinales de este torneo, mexicanos y panameños también se enfrentarán en los cuartos de final de la categoría sub-20 del Premundial de la Concacaf, torneo que otorga un boleto para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2026.