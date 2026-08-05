Examen de control de la UNAM: ¿Cómo saber dónde está la sede para hacer la prueba?

A partir de la próxima semana comenzará el examen de control de la UNAM en cuatro sedes del país.

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) ya prepara su examen de control 2026 para los alumnos de nuevo ingreso a licenciatura, por lo que a partir de este miércoles 5 de agosto están disponibles los detalles para la prueba.

La información sobre las sedes se consulta a través del micrositio del Concurso de Selección Licenciatura 2026 donde encontrarás el puntaje mínimo para presentar el examen de control de la UNAM.

Este es el paso a paso para consultar la sede donde presentarás el examen de la UNAM:

Entra a la página https://www.dgae.unam.mx/Licenciatura2026/licenciatura2026.html Elige la opción del Sitio del Aspirante. Da clic en Ingresar para entrar con tu usuario y contraseña. Al entrar en el sitio te mostrará la sede donde te toca el examen.

En caso de dudas o aclaraciones sobre este proceso, la UNAM tiene disponible el sitio ayuda-aspirante.dgae.unam.mx. Para entrar, es necesario tu número de comprobante y contraseña.

¿Cuáles son las sedes para el examen de control de la UNAM?

Dicha prueba será presencial en cuatro sedes del país y en las siguientes fechas a partir de la próxima semana:

León, Guanajuato: 12 Y 13 de agosto.

Oaxaca: 13 de agosto.

13 de agosto. Tijuana, Baja California: 15 y 16 de agosto.

Ciudad de México: 17, 18 y 19 de agosto.

La UNAM convocó a un grupo de aspirantes a presentar un examen de control para repetir el proceso de ingreso a licenciatura y comprobar que no haya ‘trampas’ en la prueba.

Lo anterior, luego de que el Comité Técnico de la UNAM detectó irregularidades relacionadas con un aumento sospechoso en el número de estudiantes con ‘puntaje perfecto’ o más de 100 acierto en carreras de alta demanda, por lo que se investiga el uso de lnteligencia Artificial en el examen.

¿Quiénes son los aspirantes que sí tienen que hacer el examen de control de la UNAM?

La nueva convocatoria es para los siguientes aspirantes que sí deberán realizar el examen de control de la UNAM para el ingreso a licenciatura:

Aspirantes que tenían la notificación de ingreso a la UNAM tras haber presentado el examen en línea.

Quienes alcanzaron puntuación igual o mayor al puntaje mínimo como el que se registró entre 2021 y 2026.

Tras el escándalo en la UNAM y la repetición del proceso de admisión, la Universidad pidió a los estudiantes que tienen pase reglamentado, esperar a la inscripción.

“Las personas egresadas del bachillerato universitario que cuentan con Pase Reglamentado para el ciclo escolar 2026-2027/1 no requieren realizar trámite de entrega de documentos, por lo que la asignación de la carrera elegida permanece vigente, sin afectación alguna”, publicó la UNAM.

Por esa razón, las clases para los estudiantes de nuevo ingreso se reprogramaron y comenzarán a partir del próximo lunes 31 de agosto.