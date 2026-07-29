El fraude que avergüenza a la UNAM

La Universidad Nacional Autónoma de México atraviesa una de las crisis de credibilidad más delicadas de los últimos años. No se trata de un conflicto sindical, de un problema presupuestal o de una disputa ideológica. El golpe provino de donde menos debía esperarse: del proceso de admisión de miles de jóvenes que aspiran a ingresar a la máxima casa de estudios y de un grupo de tramposos que decidió convertir el examen de ingreso en una competencia para ver quién burlaba mejor el sistema.

La decisión de aplicar el examen de admisión totalmente en línea representaba un enorme desafío tecnológico para la UNAM. Era una apuesta por modernizar los mecanismos de evaluación, facilitar el acceso de miles de aspirantes y aprovechar las ventajas de las nuevas herramientas digitales. Sin embargo, el resultado terminó exhibiendo las enormes vulnerabilidades del sistema y, peor aún, una preocupante degradación ética entre quienes pretendían convertirse en universitarios.

En este lamentable episodio confluyen varios factores. Por un lado, la irrupción de la inteligencia artificial como una herramienta capaz de resolver problemas complejos en cuestión de segundos. Por otro, la existencia de personas dispuestas a lucrar con el fraude mediante la venta de respuestas, asesorías clandestinas o mecanismos para evadir los controles de supervisión. También quedó en evidencia que las áreas responsables de diseñar y vigilar el proceso fueron ampliamente rebasadas por la velocidad con la que evolucionan las tecnologías de manipulación digital.

Y, finalmente, aparece un rector obligado a reaccionar cuando el daño ya estaba consumado. La respuesta institucional difícilmente dejará satisfechos a todos. Si la Universidad decide anular exámenes, enfrentarán protestas de quienes aseguren haber actuado correctamente. Si valida resultados cuestionados, pondrá en riesgo la credibilidad de uno de los procesos de selección académica más importantes de América Latina. Cualquier decisión tendrá costos políticos, jurídicos y académicos.

Pero hay algo que no admite matices. Los aspirantes que deliberadamente hicieron trampa deben asumir las consecuencias de sus actos. No puede existir espacio para la impunidad cuando precisamente se pretende ingresar a una institución cuya misión histórica ha sido formar profesionistas comprometidos con el conocimiento, la ética y el servicio a la sociedad.

No basta con dominar matemáticas, física, medicina, derecho o ingeniería. La formación universitaria comienza por el respeto a las reglas. Quien inicia su vida académica mediante el engaño difícilmente podrá convertirse después en un profesionista íntegro.

La UNAM no sólo entrega títulos profesionales. Entrega prestigio. Ese prestigio ha sido construido durante más de un siglo por generaciones de investigadores, científicos, médicos, abogados, ingenieros, artistas y humanistas que colocaron el nombre de México en los más altos niveles del conocimiento mundial. Ese patrimonio no puede ponerse en riesgo por un puñado de estafadores convencidos de que el fin justifica los medios.

Porque el problema no termina con el examen de admisión. La pregunta es inevitable: ¿de qué sirve obtener un título de la UNAM si quien lo recibe carece de los principios éticos y morales que deberían distinguir a un egresado de la máxima casa de estudios?

La inteligencia artificial llegó para quedarse y sería absurdo pretender combatirla prohibiéndola. El verdadero reto consiste en aprender a convivir con ella, estableciendo mecanismos de autenticación biométrica, monitoreo inteligente, reconocimiento facial, supervisión en tiempo real y sistemas capaces de detectar patrones de fraude antes de validar los resultados. La tecnología debe utilizarse para fortalecer la evaluación, no para destruirla.

Sin embargo, el mayor desafío no es tecnológico. Es moral. Lo sucedido refleja una preocupante crisis de valores que trasciende los muros universitarios. Vivimos en una sociedad donde cada vez resulta más frecuente observar que algunos consideran aceptable hacer trampa, mentir o violar las reglas con tal de obtener una ventaja personal. La cultura del esfuerzo comienza a ceder terreno frente a la cultura del atajo.

Esa realidad no surgió de la noche a la mañana. Es consecuencia de años en los que desde distintos espacios públicos se ha normalizado la descalificación de las instituciones, la relativización de la verdad y la idea de que las reglas sólo deben cumplirse cuando convienen. Cuando el ejemplo desde el poder deja de privilegiar el mérito, la legalidad y la rendición de cuentas, termina permeando en distintos sectores de la sociedad, particularmente entre las nuevas generaciones.