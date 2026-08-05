Este aguacate no salió bueno: EU suspende importaciones desde Michoacán por inseguridad

Esta no es la primera vez que EU suspende temporalmente la importación de aguacate mexicano.

El Gobierno de Estados Unidos suspendió la importación de aguacate de Michoacán luego de que personal del Departamento de Agricultura (USDA, por sus siglas en inglés) detuvo sus actividades.

Washington tomo la medida debido a que los inspectores no pueden analizar los embarques de aguacate mexicano destinados a EU.

“Debido a una amenaza contra los intereses estadounidenses, las actividades del Gobierno de EU en el estado de Michoacán han sido suspendidas a partir del 5 de agosto”, publicó el Departamento de Estado este miércoles.

Los oficiales regulatorios del USDA son los encargados de supervisar el cumplimiento del Plan de Trabajo Operativo (PTO) en los empaques, un requisito indispensable para que el aguacate pueda cruzar hacia EU.

En un mensaje dirigido a sus asociados, la Asociación de Productores y Empacadores Exportadores de Aguacate de México (APEAM) informó que Estados Unidos determinó la suspensión temporal de actividades de su personal en Michoacán, lo que obligó a detener los embarques de la fruta.

La organización detalló que, por el momento, únicamente está autorizado el procesamiento del aguacate que ingresó a EU hasta el pasado 4 de agosto, y cuya recepción fue realizada en presencia de un oficial regulatorio del USDA.

Aguacateros buscan reunión ‘de emergencia’ con Gobierno de Sheinbaum

Destacaron que el aguacate recibido durante este miércoles 5 de agosto podrá ser descargado, pero no se permitirá el embarque de producto hacia Estados Unidos, por lo que cada empresa deberá evaluar sus operaciones y decidir si realiza o no cortes de fruta durante la jornada.

Integrantes del Consejo Directivo y el director general de la APEAM se trasladaron a la Ciudad de México para reunirse con representantes del Gobierno de Claudia Sheinbaum con el objetivo de atender la situación de seguridad y gestionar acciones que permitan restablecer las operaciones.

La APEAM indicó que mantiene comunicación permanente con personal del Gobierno de EU y aseguró que dará seguimiento puntual a la evolución del caso, además de informar de manera inmediata cualquier cambio a los productores y empacadores asociados.

¿Por qué aumentó la violencia en Michoacán?

El incremento de la violencia vino después de la detención de ‘Poncho’, líder del llamado Cártel de los Reyes y por quien el Gobierno de Estados Unidos ofrecía una recompensa de 5 millones de dólares.

La captura del capo provocó que integrantes de ese grupo delictivo bloquearan distintos puntos en los municipios de Los Reyes y Peribán durante el pasado sábado 1 de agosto.

EU acusó a ‘Poncho’ de reclutar a exmilitares y expolicías colombianos para combatir al rival Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y de supervisar el envío de metanfetamina, cocaína y fentanilo hacia la Unión Americana.